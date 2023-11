Szwedzki crossover może namieszać

Volvo EX30 to ciekawa propozycja nie tylko ze względu na cenę. Marki premium do tej pory nie miały w ofercie małego elektrycznego crossovera. W gamie modelowej Volvo – EX30 jest najmniejszym samochodem. To także najmniejsze Volvo od czasów zaprzestania produkcji modelu C30. Niech was jednak nie zwiodą kompaktowe wymiary. Szwedzki elektryk to mały samochód o wielkim wnętrzu. To nie żart! Spójrzmy najpierw na wymiary zewnętrzne: długość wynosi 4 metry i 23 centymetry, ale rozstaw osi mierzy 2 metry i 65 centymetrów, a to wynik, który byłby bardzo dobry nawet dla aut z większego segmentu C. Efekt jest taki, że kierowca i pasażerowie mają spory zapas przestrzeni do tego, aby wygodnie podróżować. Bagażnik także jest funkcjonalny, a jego pojemność wynosi 318 litrów.