Mariaż znakomitych osiągów i oszczędności

Znany z Hondy Civic system hybrydowy e:HEV opiera się o czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 2.0 litra z bezpośrednim wtryskiem paliwa, który współpracuje z dwoma silnikami elektrycznymi, dzięki czemu ZR-V pochwalić się może bardzo dobrymi osiągami. System wyróżnia się pozytywnie kulturą pracy, elastycznością i bezproblemową pracą bezstopniowej przekładni automatycznej. Dysponuje mocą 184 KM i maksymalnym momentem obrotowym 315 Nm. Do 100 km/h ZR-V przyspiesza w zaledwie 7,8 sekundy. To, co zaskakuje w nowej Hondzie absolutnie, to zasięg. Na jednym ładowaniu przejechać można nawet 1000 km! Czyni to ZR-V idealnym autem nie tylko do codziennej jazdy po mieście i małych weekendowych wypadów, ale również świetnym środkiem transportu na dłuższe trasy. W cyklu mieszanym pali 5,7 litra na 100 km.