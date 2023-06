Dla kogo hybryda a dla kogo samochód elektryczny? Sprawdzamy na przykładzie Toyoty

Dla kogo samochód hybrydowy?



Obecność elektrycznego “wspomagania” przynosi korzyść w postaci mniejszego zużycia paliwa oraz niższych emisji spalin. Silniki elektryczne ponadto dysponują pełnym momentem obrotowym na wyciągnięcie ręki, dzięki czemu zapewniają większą dynamikę i płynność przy ruszaniu. Kolejna korzyść to zdolność do rekuperacji, czyli odzyskiwania energii z hamowania. Wykorzystywany do tego jest silnik elektryczny, przez co elementy układu hamulcowego zużywają się znacznie wolniej.



Czy samochody hybrydowe mają jakieś wady? Naturalnie tak. Są droższe w zakupie, a ich naprawa może być bardziej kosztowna. Umieszczenie w samochodzie akumulatora często zabiera kilkadziesiąt litrów pojemności z bagażnika oraz dodaje kilkadziesiąt lub więcej kilogramów. Kierowcy obawiają się także żywotności baterii. Rozwiązaniem tego problemu może być wybieranie samochodów z dłuższą gwarancją na akumulator. Modele Toyoty mają podstawową gwarancję trwającą 5 lat, ale może ona zostać wydłużona nawet do 10 lat, po spełnieniu kilku warunków. Tak długi okres gwarancyjny pozwala na użytkowanie samochodu hybrydowego bez obaw. Dla kogo są więc samochody hybrydowe? Dla osób, które chcą obniżyć koszty przejechanego kilometra, wykorzystując do tego napęd elektryczny, ale nie mają możliwości ładowania samochodu z gniazdka.



Toyota C-HR



Ten samochód to idealny przykład, że układy hybrydowe mają sens. Przez 5 lat obecności na rynku, ponad 80 proc. sprzedanych egzemplarzy było hybrydowych. Obecnie ten model dostępny jest wyłącznie z napędami hybrydowymi. Mocniejsza odmiana z 2-litrową jednostką spalinową rozwija 184 KM pozwalając na przyspieszenie do 100 km/h w 8,4 sekundy.