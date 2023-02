Nie chcesz przepłacić za samochód? Zobacz, dlaczego powinieneś wybrać ten model

5 Powodów, dla których warto kupić Dacię Duster

Pierwszy argument to stosunek jakości do ceny. To idealny wybór dla kogoś, kto szuka solidnego i atrakcyjnego samochodu, ale w przystępnej cenie. Dacia Duster oferuje ciekawą stylistykę, wysoką funkcjonalność i dobre właściwości jezdne przy bardzo rozsądnej cenie.



Kolejny powód to niskie koszty eksploatacji. Dacia Duster oferuje fabryczną instalację LPG, która może obniżyć koszty zakupu paliwa nawet do 50 proc. Właściciele Dustera nie wydadzą też wiele na czynności serwisowe.



Trzeci punkt na liście, to możliwość kupienia „świętego spokoju” – EASY SERVICE to pakiet zawierający przedłużoną gwarancję oraz serwisy aż do 5 lat. Dzięki temu nie trzeba martwić się o nieprzewidziane koszty utrzymania samochodu, a sam pakiet może zawierać się w racie finansowania.



Kolejny argument to atrakcyjne finansowanie oraz ubezpieczenie. Finansowanie Smart Start pozwala uzyskać niską i stałą ratę, dzięki czemu nie trzeba martwić się o miesięczne koszty. Korzystny pakiet ubezpieczenia OC/AC/NWW również może stać się częścią raty finansowania.



Piąty powód to wysoka wartość rezydualna – kupujący Dustera nie muszą martwić się utratę wartości pojazdu, bo samochody Dacii mają świetny stosunek jakości do ceny, a dzięki polityce cenowej wartość rezydualna aut bardzo się umocniła, a marka ta notuje w Europie lepsze wskaźniki niż Toyota.