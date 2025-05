Spóźnisz się na obowiązkowe badanie techniczne? Zapłacisz karę. Nowy pomysł rządu

Ministerstwo Infrastruktury jest już na finiszu prac nad nowymi przepisami dotyczącymi zasad przeprowadzania obowiązkowych badań technicznych. Wraz z ich wprowadzeniem zmienią się również uchwalone w 2004 roku ustawowe stawki za wykonanie takiego przeglądu. Aktualnie kierowcy osobówek płacą za nie 98 zł, a gdy pojazd jest wyposażony w instalację LPG - 162 zł. Po wprowadzeniu nowelizacji ulegną one podwyższeniu. O jakich kwotach mowa?

Wyższe stawki za obowiązkowe badanie techniczne

Zdaniem przedstawicieli branży najbardziej "rozsądną" i uczciwą kwotą za obowiązkowe badanie techniczne byłoby 200 zł netto, a więc 246 zł brutto. Dodatkowo diagności domagają się wprowadzenia mechanizmu corocznej waloryzacji cen na podstawie poziomu inflacji. Władze nie są jednak przekonane co do tych propozycji. Jak informuje redakcja portalu dziennik.pl, podwyżka stawek będzie zdecydowanie niższa, niż oczekują tego przedstawiciele SKP. Ministerstwo planuje podwyższyć kwoty o ok. 20-30 proc. co oznacza, że podstawowa opłata wzrośnie do poziomu ok. 125 zł.

Co ciekawe, resort jest już niemal gotowy zaprezentować finalną wersję ustawy, jednak nieco zwleka z jej opublikowaniem. Jak łatwo się domyślić, strona rządowa czeka z ogłoszeniem nowych przepisów do czasu rozstrzygnięcia wyborów prezydenckich. Oczywiście same podwyżki nie są jedynym elementem, który zostanie wprowadzony za sprawą nowelizacji.

Kary za spóźnienie z przeprowadzeniem badania technicznego

W planach resortu jest również wprowadzenie kar za spóźnienia na badania techniczne. Będą one jednak wliczone w samą opłatę. Tydzień zwłoki będzie wiązał się ze 100-proc. podwyżką stawki, co oznacza, że kierowca zamiast planowanych 120-130 zł, zapłaci 240-260 zł. W przypadku trzytygodniowego spóźnienia opłata wzrośnie trzykrotnie, a po 90 dniach czterokrotnie.

Jak rząd planuje wykorzystać dodatkowe środki? Resort zamierza przeznaczyć ich część na rozwój infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo drogowe. Pewna ich pula trafi również do Transportowego Dozoru Technicznego, sprawującego nadzór nad stacjami kontroli pojazdów. Ministerstwo planuje również przekazanie ich bezpośrednio do SKP, co oznaczałoby dla nich dodatkowe źródło przychodu.