Cła w USA są dla tego kraju "narodowym kryzysem". Producenci części do aut mają duży problem

Japonia nie daje sobie rady z cłami nałożonymi przez USA. Tamtejszy premier Shigeru Ishiba nazwał 25-proc. cła na samochody "kryzysem narodowym". Nic zresztą dziwnego. Jest to w końcu czwarta gospodarka świata. Wysłannik kraju kwitnącej wiśni wyruszył do Waszyngtonu w celu negocjacji w kwestii ceł.

Japońskie firmy żyją w strachu przed Trumpdzillą

Japońskie firmy boją się tego, jak i czy uda im się przetrwać, jeżeli rozmowy negocjacyjne pomiędzy Japonią a USA spalą na panewce. Przykładowo firma Kyowa Industrial, która jest producentem części i podzespołów do samochodów wyścigowych z siedzibą w Takasaki, na północ od Tokio. Kyowa zatrudnia 120 osób, była wśród sześciu dostawców części samochodowych, którzy powiedzieli agencji Reuters, że martwią się o swoją zdolność do wytrzymania presji celnej na japoński przemysł samochodowy.

Problemy, z którymi borykają się Kyowa i inni dostawcy części samochodowych, ilustrują trwającą od dziesięcioleci zmianę w Japonii. Teraz kraj nie dostarcza już chipów i elektroniki użytkowej na taką skalę jak dawniej. Jest za to zależny od przemysłu samochodowego zagrożonego przez intensywną chińską konkurencję. Stanowi to kontrast z latami 80., kiedy Stany Zjednoczone nałożyły bariery handlowe na rozwijającą się Japonię i jej wówczas burzliwy eksport.

Zmieniający się świat zostawił Japonię w ogonie

Kyowa i tysiące innych małych producentów tworzą sieć dostaw, która od dziesięcioleci stosuje podejście "monozukuri" (dosłownie "tworzenie rzeczy") do produkcji. Ta kultura stopniowych ulepszeń i wydajności linii montażowej, oparta na metodach opracowanych przez Toyotę, pomogła uczynić Japonię potęgą.

Jednak przejście na inteligentne samochody zasilane bateriami oznaczało, że oprogramowanie, w którym przodują producenci pojazdów elektrycznych, tacy jak Tesla i chiński BYD, stało się większym argumentem sprzedażowym.

Z tego chociażby powodu Kyowa zaczęła opracowywać instrumenty neurochirurgiczne w 2016 r. po tym, jak Suzuki zdała sobie sprawę, że wzrost liczby pojazdów elektrycznych ostatecznie obniży popyt na komponenty do silników. Sprzedaż takich narzędzi w USA rozpoczęła się w zeszłym roku, ale okazało się, że cła Trumpa dotyczą również urządzeń medycznych. Kyowa nie eksportuje części samochodowych do USA, ale Suzuki obawia się, że producenci samochodów zmuszą dostawców do obniżenia cen, aby zrównoważyć cła.

Jeden z dostawców Subaru powiedział, że jego firma może musieć zacząć szukać partnerów, którzy będą rozszerzać działalność poza USA. Główni producenci samochodów w dużej mierze zaoferowali dostawcom wsparcie od czasu ogłoszenia ceł przez Trumpa. W zeszłym miesiącu Toyota, Nissan i Ford wysłały listy do amerykańskich oddziałów niektórych japońskich dostawców, prosząc o współpracę w obliczu ceł.

Najwięksi gracze będą wspierać dostawców

Nissan powiedział dostawcom, że powinni trzymać się wcześniej ustalonych cen. Stwierdził, że "nie jest zobowiązany" do ponoszenia kosztów ceł, ale że będzie ponosił część strat, aby pomóc zabezpieczyć swój łańcuch dostaw. Dodał, że może później starać się o odzyskanie funduszy, którymi wsparł dostawców.

Toyota poinformowała Reutersa, że będzie dążyć do ochrony swoich dostawców, dealerów i pracowników, jednocześnie utrzymując zaufanie klientów. Ford poinformował agencję informacyjną, że współpracuje z dostawcami w celu oceny ich narażenia i potencjalnej rekonfiguracji procesów i źródeł zaopatrzenia.

Niektórzy dostawcy Toyoty, w tym Denso, nie podali prognoz zysków na nadchodzący rok, powołując się na niepewność. Julie Boote, analityczka z firmy badawczej Pelham Smithers Associates, powiedziała, że wojna handlowa stanowi "stan wyjątkowy" dla japońskiego przemysłu samochodowego, który przyspieszy konsolidację. Japońscy producenci tradycyjnie wywierają presję na mniejszych dostawców, aby obniżali ceny. Jeśli cła pozostaną w mocy w dłuższej perspektywie, oznaczałoby to więcej szkód dla gospodarek regionalnych.

Japonia będzie walczyć

Ryzyko dla Japonii jest już jasne. Gospodarka skurczyła się w pierwszym kwartale, a Tokio opracowało nadzwyczajne środki gospodarcze, aby złagodzić ból związany z cłami.

David Boling, były urzędnik ds. handlu USA, który jest obecnie dyrektorem w firmie konsultingowej Eurasia Group, powiedział, że mało prawdopodobne jest, aby Stany Zjednoczone zeszły poniżej 10 proc., na które zgodziły się z Wielką Brytanią.

Trump wprowadził 25-procentowe cło na samochody, a później 24-procentowe cło na wszystkie towary japońskie. To ostatnie zostało obniżone do 10 proc. na 90 dni, które kończą się w lipcu.

Akazawa, wysłannik ds. handlu, powiedział we wtorek, że Japonia obstaje przy swoim i chce zniesienia taryf. Rzecznik Białego Domu odmówił komentarza na temat negocjacji. Dwóch wysokich rangą japońskich urzędników powiedziało agencji Reuters, że japoński przemysł samochodowy powinien wykorzystać cła jako okazję do wprowadzenia radykalnych zmian, aby dogonić rywali w dziedzinie pojazdów elektrycznych.

W oświadczeniu ministerstwo handlu stwierdziło, że niezależnie od taryf amerykańskich japoński przemysł samochodowy musi zareagować na znaczące zmiany w środowisku konkurencyjnym.

W regionalnym banku pożyczkowym Ashikaga Bank zespół branży motoryzacyjnej wspiera około 200 firm. Shinichi Iizuka, prezes Toa Kogyo, producenta zawieszeń w rodzinnym mieście Subaru, Ota, w pobliżu Takasaki, powiedział, że ciężar ceł prawdopodobnie zostanie podzielony między konsumentów, dealerów samochodowych, producentów samochodów i dostawców.

Subaru chce podziału odpowiedzialności za cła

Dyrektor finansowy Subaru Shinsuke Toda powiedział, że jest gotowy porozmawiać z dostawcami o podziale ich ciężaru związanego z cłami. Dodał, że sytuacja pozostaje niejasna.

Wróćmy jednak do firmy Kyowa, która prowadzi rozmowy z potencjalnymi dystrybutorami w Singapurze i Hongkongu. Około 70 proc. działalności Kyowa nadal pochodzi od producentów samochodów, podczas gdy producenci układów scalonych i japoński program kosmiczny przyczyniają się do pozostałej części. Dostarcza również większość części do samochodów General Motors i do samochodów wyścigowych Formuły 1.

Cła Trumpa to dla wielu japońskim firm być albo nie być. Wszystko wskazuje na to, że wysłannik rządu japońskiego do USA ma na swoich barkach przetrwanie całej gospodarki w takiej formie, jaką ją znamy od dawna.