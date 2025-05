Czy będzie blokada warszawskiego lotniska? Właściciele parkingów zaczynają protest

Warszawskie lotnisko Okęcie działa pełną parą. Rekordowego dnia w 2025 r. obsłużyło blisko 72 tys. pasażerów. Jeszcze sezon wakacyjny nie wystartował, a port lotniczy już jest wypchany po brzegi. Nie tak kwestia okazuje się jednak szczególnie paląca. Przedsiębiorcy działający w obrębie lotniska protestują przeciwko innej rzeczy. Chodzi o podwyżkę opłat parkingowych.

W strefie kiss and fly rosną opłaty. Awantura o 2 zł więcej

W sprawie chodzi konkretnie o strefę kiss and fly. Zatrzymanie w niej jest darmowe przez pierwsze 7 minut. Darmowy wjazd do strefy można powtórzyć jednak wyłącznie trzykrotnie w ciągu doby. Każde kolejne pojawienie się auta wiąże się z opłatą. Ta wynosiła do tej pory 7 zł. W maju została podwyższona. Podwyższona do 9 zł.

Podwyżka wynosząca 2 zł stała się źródłem konfliktu. Właściciele parkingów dowożący swoich klientów do hali odlotów oraz taksówkarze mówią o "skandalu i wyłudzaniu pieniędzy". Władze lotniska z kolei odpierają te zarzuty. Mówią o tym, że opłata nie była podwyższana od 2017 r. 2 zł podwyżki w perspektywie 8 lat, to zatem nie jest potężny skok.

Właściciele parkingów chcą zerowych opłat. 6 mln zł rocznie w tle

Na razie walka na argumenty zdała się na niewiele. Jak opisują nasi koledzy z Wyborczej, Stowarzyszenie Parkingów Lotniskowych w Warszawie skierowało w tej sprawie list otwarty do władz spółki Polskie Porty Lotnicze. Ten sam list trafił także do ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka oraz prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Występują z protestem, bo chcą zniesienia opłat za korzystanie ze strefy kiss and fly. Aktualnie przedsiębiorcy grożą blokadą dojazdu do lotniska i mówią o podwyżkach cen swoich usług.

Stowarzyszenie Parkingów Lotniskowych tłumaczy skalę swojej reakcji prostym wyliczeniem. Przeciętny pojazd należący do jednego parkingu nawet 70 razy w ciągu doby wjeżdża do strefy kiss and fly. Rzadko kiedy udaje mu się wyrobić z wysadzeniem pasażerów w 7 minut. Często kierowca ponosi zatem koszt opłaty dodatkowej. Ten wynosi 30 zł. To oznacza, że okoliczne parkingi każdego roku płacą nawet 5 do 6 mln zł opłat na Okęciu. W samym tylko kwietniu 2025 r. zapłacili 548 tys. zł.

Powyższe kwoty zmieniają perspektywę tego konfliktu. Walka nie toczy się bowiem o 2 zł podwyżki. Właściciele parkingów tak naprawdę walczą o rezygnację z opłat. 2 zł stało się tu pretekstem.

Okęcie chce rozmawiać. Ale preferencyjnych warunków dla wąskich grup nie przewiduje

Przedstawiciele Okęcia są z kolei zdziwieni. Jak podaje Wyborcza, po pierwsze dlatego, że stowarzyszenie parkingowców postanowiło prowadzić rozmowy przez... media. W momencie pojawienia się pomysłu o podwyższeniu opłat nie zgłaszali problemów. A wyznaczona jest data spotkania, podczas którego zarząd portu chce rozmawiać z partnerami biznesowymi o nowych opłatach.

Po drugie dlatego, że 2 zł to nie wymysł władz lotniska, a kwestia inflacji. To zarząd portu lotniczego odpowiada za układ drogowy w tym miejscu. Koszty jego utrzymania wzrosły. Podwyżka jest zatem naturalna i musi odnosić się do pojazdów, które z tej infrastruktury korzystają. Po trzecie opłaty dotyczą wszystkich. Zwykłych kierowców, taksówkarzy, a więc i firm parkingowych. Trudno, aby któryś z użytkowników otrzymał preferencyjne warunki. Zwłaszcza gdy "świadczy dobrowolne usługi zarobkowe".