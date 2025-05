Koniec marzeń o Northvolt. Wycofał się ostatni klient. 900 osób do zwolnienia

Problemy szwedzkiej firmy Northvolt trwają. Firma została postawiona w stan upadłości. I syndyk nie ma najlepszych informacji dla wierzycieli. Nabywcy na zakład w Skelleftea na północy Szwecji nie ma. Produkcja również musi zostać w nim wstrzymana. Jak donosi PAP, wynika to z faktu, że ostatni klient zrezygnował z usług fabryki.

Szwedzki Northvolt wygasza produkcję. Czy dla zakładu jest jeszcze szansa?

Ostatnim klientem Northvolt w Szwecji była Scania. Ta jednak postanowiła przenieść zamówienia do chińskiej spółki CATL. Azjatycki partner zaoferował tańsze baterie do pojazdów elektrycznych. To oznacza, że pogarsza się nie tylko sytuacja spółki, ale przede wszystkim zatrudnionych w fabryce osób. Syndyk w związku ze wstrzymaniem produkcji od czerwca 2025 r., zapowiada zwolnienia. Pracę straci w sumie 900 osób. Działalność zakładu będzie jednak wygaszana stopniowo. Stopniowo w perspektywie... miesiąca.

W fabryce Northvolt w Skelleftea na początku lipca mają pracować już tylko osoby, które są odpowiedzialne za utrzymanie obiektu. Co będzie dalej? Jedyną szansą dla zakładu jest znalezienie nabywcy. To na razie się nie udało. Choć opcja jest jeszcze jedna. Jak donosi PAP, syndyk masy upadłościowej Northvolt coraz głośniej mówi o tym, że ratunek firmie mogłaby przynieść interwencja rządu Szwecji lub UE. Bo taka działalność, która ma stworzyć konkurencję chińskim producentom, wymaga wsparcia rządowego. Rząd Szwecji nie chce jednak inwestować publicznych pieniędzy w Northvolt.

Northvolt w Polsce kupiła Scania. Skupi się na magazynach energii

Northvolt miał również fabrykę w Gdańsku. Polska montownia miała jednak więcej szczęścia. Wraz z działem projektowym została kupiona przez Scanię.

Szwedzkie przedsiębiorstwo nie chce jednak produkować na Pomorzu baterii do samochodów elektrycznych. Tu poziom rentowności w porównaniu z chińską konkurencją jest naprawdę niski. Firma pod przewodnictwem nowego właściciela skupi się zatem na systemach bateryjnych dla przemysłu. Będzie produkować np. modułowy pakiet bateryjny oparty na technologii litowo-jonowej. Z tego właśnie powodu gdański zakład ma wejść w skład spółki Scania Power Solutions.