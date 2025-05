Tak odliczysz wydatki. Pojazd kempingowy twoim biurem. Skarbówka w Polsce zmienia zdanie

Jak informuje portal prawo.pl, zgodnie z interpretacjami dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej kamper może zostać zakwalifikowany jako samochód osobowy w rozumieniu przepisów podatkowych. A to otwiera przedsiębiorcom drogę do kilku korzyści. Przede wszystkim mogą oni dokonać odpisu amortyzacyjnego od jego wartości (do kwoty 150 tys. zł), a także zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 75 proc. wydatków eksploatacyjnych, i to nawet jeśli pojazd służy również do celów prywatnych.

Przedsiębiorcy użytkujący kampery mogą liczyć na oszczędności.

Właśnie taką interpretację przepisów (nr 0115-KDIT3.4011.124.2023.1.KP) uzyskała pewna komorniczka, która planuje wykorzystywać kampera jako mobilne biuro w terenie. Pojazd ma służyć zarówno jej, jak i zatrudnionym asesorom, a jednocześnie, choć częściowo, także do użytku prywatnego. "Podatniczka chciała uzyskać potwierdzenie, że będzie mogła odliczyć 75 proc. wydatków takich jak: koszty paliwa, przeglądów technicznych, konserwacji, napraw, mycia pojazdu, parkingu, wymiany opon. Zapytała też o możliwość odliczenia kosztów amortyzacji do limitu 150 tys. zł. Jej zdaniem jest to możliwe, ponieważ pozwoli jej to osiągać wyższe przychody" - opisuje przypadek wspomniany wcześniej portal. Dyrektor KIS przychylił się do prawidłowości takiego stanowiska, dzięki czemu kobieta będzie mogła skorzystać z podatkowych ulg.

Kamper - opcja idealna dla przedsiębiorców? Uwaga na pułapki

Jak widać przedsiębiorca użytkujący kampera może odliczyć do 150 tys. zł kosztów związanych z nabyciem takiego pojazdu. Dodatkowo, ma prawo do rozliczania do 75 proc. kosztów eksploatacyjnych, takich jak paliwo, serwis, opłaty drogowe czy ubezpieczenie, nawet jeśli kamper bywa również używany prywatnie. Ten ostatni element jest kluczowy, ponieważ ustawodawca wprowadził ograniczenie pełnego odliczenia kosztów eksploatacyjnych tylko dla pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do celów firmowych, co musi być odpowiednio udokumentowane (np. prowadzeniem ewidencji przebiegu pojazdu).

Eksperci podatkowi ostrzegają jednak, że organy podatkowe mogą szczegółowo badać zasadność takiego rozliczania. Sam fakt, że pojazd służy jako mobilne biuro, nie wystarczy. Przedsiębiorca musi przedstawić argumenty i dowody na faktyczne wykorzystanie kampera w celach służbowych. Przykładowo, wskazać miejsca i okoliczności spotkań z klientami, zakres pracy wykonywanej w pojeździe czy charakter prowadzonej działalności, który uzasadnia takie rozwiązanie.

Fiskus może również zakwestionować rozliczenia, jeśli uzna, że pojazd służy w przeważającej mierze do celów prywatnych, np. do podróży wakacyjnych lub rekreacyjnych. Dlatego ważne jest, by zachować rozsądek, udokumentować wydatki i mieć świadomość, że interpretacje indywidualne nie gwarantują bezpieczeństwa w każdej sytuacji. Każdy przypadek może być oceniany osobno, z uwzględnieniem całokształtu okoliczności.