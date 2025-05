Szybciej dojedziesz z Warszawy prosto do granicy z Ukrainą. Tak wygląda budowa nowej trasy

Jedną z kluczowych inwestycji, która ma nie tylko wymiar krajowy, ale również międzynarodowy jest realizacja trasy S17. Trasą tą już spokojnie można przejechać z Warszawy do Lublina, a niedługo ma być możliwy przejazd do Zamościa, a stamtąd będzie już blisko do Ukrainy i Lwowa. Warto monitorować tę trasę.

Daleko zajedziesz, a już niedługo pojedzie się jeszcze dalej

Droga ekspresowa S17 ma docelowo mieć 320 km (wliczając w to trasę S12). Jednak obecnie dostępnych mamy 190 km. Docelowo cała droga ma zaczynać się na S8, czyli na obwodnicy Warszawy i biec aż do granicy polsko-ukraińskiej w Hrebennem.

Do zakończenia budowy S17 brakuje jeszcze ok. 130 km, z czego ok. 16 km stanowi fragment Wschodniej Obwodnicy Warszawy, domykający ring wokół stolicy. W marcu GDDKiA wycofało się z wniosków o uzyskanie decyzji środowiskowych dla odcinków Drewnica – Ząbki i Ząbki – Warszawa Wschód.

Urząd jest w trakcie przygotowania dokumentów do ogłoszenia przetargu na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Do połowy tego roku planują ogłosić przetarg na wybór biura projektowego. Będą mieli za zadanie przygotować warianty ewentualnego przebiegu trasy w tym z wykorzystaniem rozwiązań tunelowych.

GDDKiA planuje uruchomić kolejne budowy

Jeszcze w tym roku GDDKiA chce rozpocząć budowę trzech kolejnych odcinków S17 na południe od Zamościa w kierunku Hrebennego, o łącznej długości ok. 47 km. Jednak, aby to się stało, należy najpierw uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) od Wojewody Lubelskiego.

Dodatkowo GDDKiA planuje w tym roku złożyć wnioski o wydanie ZRID dla kolejnych trzech fragmentów trasy między Piaskami a Zamościem (w sumie 39 km) oraz ogłoszenie przetargów na dwa brakujące odcinki S17: Łopiennik — Krasnystaw oraz Zamość Sitaniec — Zamość Wschód (w sumie ponad 20 km), które domkną realizację tej trasy od Warszawy do granicy z Ukrainą.

Opracowywana jest także dokumentacja dla ok. 2-kilometrowego odcinka S17 w okolicy Hrebennego. W przyszłości będzie to dojazd do planowanego terminala na granicy z Ukrainą. Za jego realizację odpowiada Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych.

Obecnie GDDKiA przygotowuje oraz realizuje następujące odcinki S17: