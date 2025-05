Ford ma dość. Tak prawnicy oszukiwali wielki koncern. Nawet 57 godzin pracy w ciągu doby

Prawnicy to jeden z takich zawodów, którzy obojętnie jak jest, ale siebie zawsze się wybronią, a nawet załatwią coś więcej. Jednak jak to się mówi, lepiej jeść małą łyżką i się nie zadławić. Prawnicy reprezentujący Forda musieli o tym zapomnieć i teraz oni mają problem z byłym pracodawcą.

57 godzin pracy w ciągu doby

Ford pozwał w minioną środę kilku kalifornijskich prawników i kancelarie prawne. Oskarżył ich o zawyżanie swoich honorariów. W sumie nie byłoby takie dziwne, bo nieoficjalnie często tak bywa. Jeden prawnik srogo "przegiął". Jak? Miał on rzekomo pracować aż 57 i pół godziny w ciągu jednego dnia. Do tego wystawił na to rachunek.

W skardze złożonej w sądzie federalnym w Los Angeles, Ford nazwał oszukańcze rachunki „magiczną tajemniczą wycieczką". Takie "niedopowiedzenia" dotyczyły tysiąca spraw przeciwko kilku producentom samochodów. Dziewięć podmiotów oskarżonych przez Forda miało nadzieję, że w takim gąszczu nie zostaną złapani na przekrętach.

Jedna kancelaria wiodła prym w oszustwie

Według Forda kancelaria prawna Knight Law Group była głównym inicjatorem tego procederu, regularnie angażując inne kancelarie prawne w oszustwo, w tym czasami zatrudniając od 10 do 15 prawników.

Producent samochodów z siedzibą w Dearborn w stanie Michigan powiedział, że stracił co najmniej 100 milionów dolarów z powodu tego procederu w ciągu pięciu lat. Firma domaga się co najmniej 300 milionów dolarów odszkodowania za domniemane naruszenia federalnego prawa antykorupcyjnego znanego jako RICO. W skardze wskazano „liczne" przypadki, w których prawnicy wystawiali rachunki za ponad 24 godziny w ciągu jednego dnia.

Producent samochodów poza prawniczką, która miała przepracować ponad 50 godzin, wskazał również innego prawnika, który wystawił rachunek za 29 godzin pracy. Obejmowały one przygotowanie się, podróż i uczestnictwo w dwóch rozprawach tego samego dnia w Los Angeles i w pobliżu San Francisco.

Jak widać, pazerność i cwaniactwo nie są dobrym doradcą. Prawnicy powinni o tym wiedzieć. A Ford może niedługo się wzbogaci o 300 mln dolarów.