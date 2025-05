Rząd chce kupić nowe autobusy ewakuacyjne. "Dawno nie czytałem takiej bzdury"

Przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 zakłada m.in. utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych. Założenia obejmują wyposażenie ratowników w środki ochrony osobistej i sprzęt do prowadzenia działań ratowniczych, a podmioty ochrony ludności m.in. w pojazdy mające służyć do masowej ewakuacji i udzielania pomocy humanitarnej. Środki na ochronę ludności i obronę cywilną będą pochodzić z budżetu państwa i budżetów samorządów oraz rezerwy celowej. Co więcej, dotacje z budżetu państwa mogą pokrywać do 100 proc. kosztów zadań. Na ten cel przeznaczonych ma zostać około 10 mld zł.

Autobusy ze specjalnymi rozwiązaniami

Projekt zawiera zapisy wskazujące samorządom organizowanie przetargów na zakup nowych autobusów w nietypowej specyfikacji. Pojazdy te na wypadek sytuacji kryzysowych, powinny dysponować fabrycznymi rozwiązaniami technicznymi, umożliwiającymi przekształcenie ich w środki transportu osób rannych i poszkodowanych w pozycji leżącej.

Krytyka pomysłu autobusów ewakuacyjnych

Do założeń programu odniósł się na facebooku Piotr Rachwalski, członek zarządu CPK oraz prezes Stowarzyszenia Operatorów Publicznego Transportu Zbiorowego Polski PKS, który tak skrytykował pomysł autobusów ewakuacyjnych:

Dawno nie czytałem takiej bzdury... Zatrzymać tą karuzelę pomysłów, bo i 100 mld nie starczy na te wizje, które ani o krok nie poprawią naszego bezpieczeństwa. Czyli tak: najpierw wbrew opiniom ekspertów i praktyków zakazuję kupowania autobusów spalinowych, potem się orientuję że w razie "W" nie dojadą do granicy czy w ogóle dalej niż 100-150km, no to teraz będę kupował autobusy "ewakuacyjne" by ten absurd naprawić. Autobusy które... będą stały i czekały na "W". Kto bogatemu zabroni? Polska to bogaty kraj. A że autobusy jak stoją to się psują? A że nie będą miały kierowców etc? "Szybko, szybko, zanim się zorientujemy że to bez sensu" - cytując króla Juliana.

Piotr Rachwalski proponuje inne rozwiązanie i przy okazji przypomina, że w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej wojsko ma prawo do rekwirowania prywatnych pojazdów. W ewidencji wojskowej ujęte są nie tylko ciężarówki, maszyny budowlane czy auta terenowe, ale także autobusy.

Lepiej i taniej oraz bardziej skutecznie jest wesprzeć zwiększenie rezerwy w komunikacji miejskiej i regionalnej, a nie tworzyć jakieś absurdalne poole taboru ewakuacyjnego. To nie zadziała a tylko zepsuje rynek. Czemu to niepotrzebne w takiej formie? Bo już dziś Wojsko ma spis wszystkich autobusów i ma prawo zająć każdy jeden, na ile chce i jak chce. Rezerwę można zrobić tanio płacąc koszty stania autobusów spalinowych wymienianych na elektryczne.

Największy sens mają pojazdy podwójnego przeznaczenia

Portalsamorzadowy.pl o autobusy ewakuacyjne zapytał innego eksperta. Dr Michał Wolański - ekonomista transportu, dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, nie ma wątpliwości, że utrzymanie sprawności technicznej takich pojazdów generuje wysokie koszty, a jednocześnie nie przynosi bieżących korzyści operacyjnych. Co więc proponuje?

W pierwszej kolejności warto zatem rozważać rozwiązania podwójnego przeznaczenia, czyli takie, które mogą być wykorzystywane zarówno w codziennej eksploatacji cywilnej, jak i w sytuacjach nadzwyczajnych. Wprowadzenie takiego modelu może być jednak trudniejsze dziś niż kiedyś, zwłaszcza w przypadku autobusów niskopodłogowych oraz elektrycznych, które mają ograniczoną uniwersalność.

Jak pisze Portalsamorzadowy.pl, kluczowe zdaniem Michała Wolańskiego jest określenie, na jakie paliwo powinny być takie pojazdy. Ekspert dostrzega, że w obecnych realiach istnieje ryzyko problemów zarówno z dostępem do energii elektrycznej, jak i ropy naftowej. W pierwszej kolejności powinny zostać ustalone ogólne wytyczne techniczne takich autobusów, dostosowane do warunków kryzysowych. Takie autobusy na przykład mogłyby mieć wzmocnione zawieszenie i konstrukcję niskowejściową, zamiast niskopodłogowej, a ich napęd powinien być spalinowy.

Ekonomista transportu Marcin Gromadzki, szef firmy Public Transport Consulting, z kolei zwraca uwagę na to, że czym innym będzie specjalny autobus sanitarny, a czym innym możliwość przewozu osób rannych na łóżkach transportowych. Zdaniem eksperta najłatwiej będzie wprowadzić wymóg w formie "możliwości przystosowania" autobusu do transportu osób rannych, poprzez np. stosowane fabryczne punkty montażowe do łóżek czy łatwy demontaż siedzeń na płaskiej podłodze. Tylko w takim przypadku zmiana konstrukcyjna byłaby niewielka i wymóg relatywnie łatwy do spełnienia np. w autobusach miejskich.