Prezes Porsche musi odejść? Rośnie frustracja inwestorów. Krach na najważniejszym rynku

Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Oliver Blume nie ma nic przeciwko temu, by kierować dwoma ważnymi firmami. Blume to nie tylko szef Porsche. Niemiecki menedżer odpowiada także za Volkswagena. Dopóki osiągał dobre wyniki to cieszył się spokojem. Gdy obie firmy znalazły się w trudnej sytuacji to inwestorzy zaczęli się niepokoić. A im więcej problemów, tym głośniej dają znać o swoich wątpliwościach.

Okazuje się, że poziom frustracji mocno wzrósł. Według Reutersa akcjonariusze nie kryją zdenerwowania. Najnowsze wyniki Porsche to bowiem spory powód do niepokoju. Marka kiepsko radzi sobie na jakże ważnym chińskim rynku, gdzie odnotowała bardzo duży spadek sprzedaży. Wynik za pierwszy kwartał 2025 r. to aż 42 proc. mniej niż rok wcześniej. Ponure wieści spływają także z USA, które odgradza się od świata wysokimi cłami. Nie tylko dla Porsche (firma nie produkuje aut za oceanem) to zła wiadomość. Co gorsza, mocno spadły także notowania akcji firmy. Wynik może szokować. Business Insider szacuje, że w ciągu zaledwie kilku lat wartość firmy spadła o ponad połowę.

Szef na pół etatu

Blume musiał zmierzyć się z krytyką na dorocznym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Według jednego z ekspertów Deutsche Bank, zajmowanie aż dwóch stanowisk nie wpływa korzystnie na efektywność zarządzania. A to jeden z powodów spadku notowań akcji – poinformował Reuters. Nie brak było głosów o rezygnacji Blume z jednego z zajmowanych stanowisk. Business Insider wspomniał zaś o określeniach takich jak "szef na pół etatu".

Prezes Porsche przyznał, że firma zmaga się z ogromną burzą. Wspomniał także o załamaniu sprzedaży w Chinach oraz o nowych wyzwaniach. A jak poradzić sobie z problemami? W przygotowaniu jest nowy plan, by poprawić m.in. sytuację w Chinach. Nie obyło się także bez zmian personalnych. Zmiany objęły menedżerów odpowiedzialnych za rozwój, dział kadr oraz zakupy części i komponentów. Czy to wystarczy? To dobre pytanie. Niemniej trudno się dziwić, że zadbano o to, by choć po części uspokoić akcjonariuszy. Na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy podjęto decyzję o wypłacie dywidendy. A to oznacza wypłatę w wysokość ok. 2.1 mld euro (podobna dywidenda została zatwierdzona także w 2024 r.). Środki trafią dość szybko. Przelewy zostaną zrealizowane jeszcze w maju 2025 r.