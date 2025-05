Amerykanie się przestraszyli? Nie każdy jest gotowy na nowego Dodge'a Chargera Daytona EV

Dodge Charger to prawdziwa ikona amerykańskiej motoryzacji. Niedawno jednak ta benzynożerna bestia przeobraziła się w... elektryka. Na początku do oferty trafiła dwudrzwiowa wersja, nawiązująca do pierwszych generacji modelu. Niebawem pojawić się miał nieco praktyczniejszy wariant czterodrzwiowy. Teraz jednak marka postanowiła przesunąć jego premierę w czasie.

Fot. Dodge Otwórz galerię (3)