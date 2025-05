Donald Trump wstrząsnął transportem. Nowe przepisy uderzają w imigrantów

Nowy-stary prezydent USA ponownie wywołał prawdziwą medialną burzę. Wszystko w związku z przepisami przywracającymi obowiązek znajomości języka angielskiego dla kierowców ciężarówek. Rzecz jasna decyzja ta poruszyła w posadach amerykański sektor transportowy. Nowe prawo, podpisane 28 kwietnia 2025 roku, nakazuje, aby wszyscy szoferzy posługiwali się angielskim na poziomie umożliwiającym odczytanie znaków drogowych, komunikację z funkcjonariuszami drogówki oraz wypełnianie dokumentacji. Czym kierowały się władze?

Trump wprowadza nowe wymogi. Przepisy uderzą w imigrantów?

Jak tłumaczy Waszyngton, nowe przepisy mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zdaniem rządu, jest to "kwestia zdrowego rozsądku".

Na drogach dochodzi do poważnych problemów komunikacyjnych. Musimy zadbać o bezpieczeństwo publiczne. Nasi kierowcy, którzy są kręgosłupem gospodarki, muszą mówić po angielsku

- stwierdziła podczas konferencji prasowej rzeczniczka prasowa Białego Domu, Karoline Leavitt. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, kierowcy niespełniający wymogów językowych mogą zostać natychmiastowo wycofani z ruchu. W niektórych stanach, takich jak np. Arkansas, wprowadzono odpowiednie grzywny. Przy pierwszym zatrzymaniu niepotrafiącym porozumiewać się po angielsku szoferom grozi 500 dolarów mandatu. Gdy zostaną ponownie przyłapani, kara wzrasta do 1000 dolarów.

Jak łatwo się domyślić, nowe prawo uderza w ogromną grupę kierowców, którzy najczęściej pochodzą z krajów Ameryki Łacińskiej. W miastach takich jak Laredo w Teksasie, gdzie transport opiera się w dużej mierze na hiszpańskojęzycznych pracownikach, rosną obawy o masowe zwolnienia i zakłócenia w logistyce. Wiele organizacji reprezentujących środowiska imigranckie, ostrzegają, że nowe wymogi mogą prowadzić do dyskryminacji i wykluczeń.

Kierowcy ciężarówek w USA muszą znać angielski. Przewoźnicy podzieleni

Choć część środowiska, m.in. Owner-Operator Independent Drivers Association, popiera decyzję Trumpa, upatrując w niej istotny krok ku zwiększeniu bezpieczeństwa, wiele firm ostrzega przed jej negatywnymi skutkami. Eksperci wskazują, że zmiany mogą pogłębić i tak już odczuwalny niedobór kierowców ciężarówek w USA, który od lat paraliżuje łańcuchy dostaw. Co więcej, niektórzy stanowi politycy, zwłaszcza z Kalifornii i Nowego Meksyku, zapowiadają już zaskarżenie regulacji do sądu najwyższego, twierdząc, że naruszają one równość szans i prawo do pracy.

Z jednej strony decyzja władz jest jak najbardziej zrozumiała. Z drugiej jednak może rodzić poważne problemy. W końcu nie tylko w Europie, ale również w Stanach Zjednoczonych zaczyna brakować zawodowych kierowców. Może się zatem okazać, że przepisy przyniosą więcej szkody, niż pożytku, zwłaszcza dla amerykańskiej gospodarki, na której "rozbujaniu" Trumpowi tak bardzo zależy. Nie należy jednak zapominać, że na opanowaniu języka powinno zależeć każdemu, kto na stałe podejmuje pracę w danym państwie. Oczekiwanie tego ze strony władz nie jest więc niczym dziwacznym.