Jeden z najsłynniejszych piłkarzy świata odebrał nowy samochód

Czwarta generacja Forda Capri zmieniła się nie do poznania. Auto przestało być małym coupe. Stało się SUV-em. Dodatkowo spod jego maski wyparował silnik spalinowy. W jego miejscu pojawiła się jednostka elektryczna. Mimo wszystko model przywodzi na myśl retro-skojarzenia. I teraz ten fakt postanowiła wykorzystać marka. Stworzyła jeden egzemplarz specjalnie dla retro-piłkarza.

REKLAMA

Zobacz wideo

Specjalną wersję Forda Capri otrzymał właśnie Eric Cantona. To legenda lat 90.

O jakim piłkarzu mowa? Na współpracę z Fordem zdecydował się Eric Cantona, zwany także King Eric. Powinni go pamiętać starsi fani piłki nożnej. Bo pojawiał się na światowych boiskach na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Do 1997 r. grał w drużynie Manchester United. Zdobył z nią cztery tytuły mistrza Anglii. Przez 8 lat grał także w reprezentacji Francji. W tym przypadku w czasie 45 meczów i strzelił 20 goli. W 1996 r. Cantona został piłkarzem roku. W 2005 r. z kolei zwyciężył w plebiscycie na największego piłkarza w historii angielskiej Premier League.

Po zakończeniu kariery sportowej Eric nie odszedł na dobre ze świata mediów. Epizodycznie został aktorem, a pełnoetatowo reżyserem i producentem filmowym.

Charakterem Cantony oznaczone zostało nadwozie nowego Capri

Eric Cantona brał udział w projektowaniu swojego elektrycznego Capri. Pracował nad nim z inżynierami działu Ford Design. Bazą dla prac stała się wersja Capri z napędem na tylną oś i akumulatorem o zwiększonym zasięgu, której nadwozie pokryto lakierem Signal Orange. Jeżeli chodzi o elementy personalizacyjne, to na nadwoziu w oczy rzucają się przede wszystkim cztery. Mowa o:

rastrowanym, błyszczącym czarnym pasie na linii bocznej. Ten biegnie za cyfrą siedem, czyli numerem noszonym przez Cantonę na koszulce przez pięć sezonów gry w Anglii.

parze błyszczących czarnych pasów sportowych, które biegną od frontu przez maskę i dach, aż na klapę bagażnika.

przednich błotnikach, które otrzymały autograf Erica Cantony.

tylnym słupku, na którym umieszczono dyskretną plakietkę 3D w kształcie korony – to ukłon w stronę przydomka Cantony "King Eric".

Jeden z najsłynniejszych piłkarzy świata odebrał nowy samochód Fot. Ford

Legendarny piłkarz znajdzie też odwołania do swojej osoby w kabinie elektryka

Nawiązania do postaci Cantony pojawiają się również w kabinie pasażerskiej. Na konsoli inżynierowie umieścili zdejmowaną pokrywę, która została opatrzona cytatem wygłoszonym przez Cantonę podczas przygotowań do premiery Capri. Ten głosi, że „kiedy kozioł podąża samochodem za swoim bohaterem, oznacza to, że władca powraca na tor wyścigowy. Legenda powróciła".

Poza tym na przednich zagłówkach w aucie pojawia się kontur "kopnięcia kung fu". To nawiązanie do historii, w której Cantona podobny cios zadał jednemu ze stadionowych hooligans podczas meczu ligowego w Anglii.