General Motors wstrzymuje eksport samochodów do Chin. Powód? Pewnie się domyślacie

Amerykański gigant poinformował, że tymczasowo wstrzymuje eksport samochodów do Chin. Takie wieści zostały przekazane bezpośrednio do pracowników w centrali w Detroit, a także dealerów, którzy odpowiedzialni są w Chinach za sprzedaż pojazdów marek koncernu, a więc Chevrolet, GMC, Cadillac, Buick czy Pontiac. "Ze względu na znaczące zmiany w warunkach gospodarczych podjęliśmy decyzję o optymalizacji działalność GM China" - stwierdził koncern w swoim oficjalnym oświadczeniu.

REKLAMA

Zobacz wideo

General Motors wstrzymuje eksport samochodów do Chin

Wprowadzenie wysokich ceł przez Donalda Trumpa wywołało prawdziwą polityczno-handlową burzę. Niestety, odbiło się to Stanom czkawką. Chiny postanowiły bowiem odpłacić się pięknym za nadobne - USA objęły chińskie produkty 145 proc. cłem, a z kolei Pekin nałożył na amerykańskie dobra 125 proc. stawkę celną. Niedawno oba mocarstwa poszły na tymczasową ugodę i na okres 90 dni obniżyły cła. Amerykanie ograniczyli je do 30 proc. natomiast Chińczycy do 10 proc.

Oczywiście nie jest to sytuacja jakkolwiek stabilna, przez co wiele marek musi podejmować trudne decyzje bez jakiejkolwiek gwarancji sukcesu. Koncern GM zdecydował się na dość radykalny krok, jednak w obliczu zmian na rynku chińskim, gdzie pojazdy z Europy i USA zaczynają wyraźnie odstawać cenowo (i to nie przez cła) od samochodów rodzimej produkcji, decyzja ta jest w pewien sposób naturalną kolejnością.

Trudne położenie GM. Czy koncern poradzi sobie bez Chin?

Oczywiście wstrzymanie eksportu będzie niezwykle bolesne dla GM, dla którego Chiny do tej pory były prawdziwym sprzedażowym koniem pociągowym. To właśnie Państwo Środka stanowiło dla koncernu największy rynek zbytu. Warto również dodać, że producent związany jest poprzez spółki joint ventures z chińskim SAIC, co nieco ułatwia jego położenie, jednak w obliczu zmian na rynku i tak nie jest to żadne pocieszenie.

Zresztą jeszcze w lutym GM poinformowało o zamknięcia jednej z fabryk, a dokładnie ośrodka położonego w Shenyang. Jak stwierdziła podczas konferencji w Nowym Jorku dyrektor generalna GM Mary Barra, koncern zamiast rozwijania gamy modelowej opracowanej wraz z SAIC, będzie skupiał się głównie na oferowaniu importowanych pojazdów premium takich jak m.in. Cadillac, które w Chinach są bardzo pożądane przez całkiem sporą grupę odbiorców. Niestety, plan ten aktualnie nie ma szczególnych szans na powodzenie. Czy zatem GM przetrwa najbliższe miesiące? Na ten moment nic nie jest przesądzone.