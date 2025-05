Nowy raport nie pozostawia wątpliwości. Elektryfikacja polskiego rynku aut jest nieuchronna

Wielu jest malkontentów, którzy twierdzą, że samochody elektryczne to nie jest przyszłość motoryzacji. Jednak według najnowszego raportu przygotowanego przez PSNM, IBRM Smar i firmy badawczej F5A New Mobility jest całkowicie inaczej. Można to zauważyć już teraz, gdzie 77 proc. rejestrowanych samochodów elektrycznych to nowe auta, a resztę stanowią używane pojazdy z importu. Co więcej, w najbliższych latach ma być ich jeszcze więcej.

Zobacz wideo Volvo EX30 Cross Country na zamrożonym jeziorze w Szwecji

Polska nadgania zachód

Najpopularniejszymi markami motoryzacyjnymi w naszym kraju, które produkują pojazdy elektryczne, są: Tesla, BMW, Nissan, Mercedes oraz Volkswagen. Wśród aut BEV najpopularniejsze są SUV-y, które stanowią 47 proc. takich samochodów.

Autorzy raportu twierdzą, że w najbliższych latach zainteresowanie BEV zwiększy się do poziomu, który jest obecny na zachodzie Europy już od 2021 roku. Tam udział elektryków w rynku przekroczył 10 proc. Można jednak założyć, że poluzowanie kagańca w kwestii emisji w Parlamencie Europejskim, poskutkuje lekką obniżkę zainteresowanie elektrykami.

Co szósty nowy samochód w Polsce będzie elektrykiem

Eksperci, którzy tworzyli raport, próbowali również przewidzieć przyszłość, z której wynika, że do końca 2028 roku roczne rejestracje aut BEV wyniosą 80 tys. sztuk. Jak łatwo obliczyć, co szósty nowy samochód osobowy, który będzie zarejestrowany w Polsce, będzie elektryczny. Autorzy przewidują również, że do końca tej dekady, na naszych drogach będzie około 697 tys. BEV osobowych i dostawczych oraz 41 tys. ciężarowych. Od 2035 roku, kiedy to nie będzie można sprzedawać nowych aut wyłącznie spalinowych, ilość nowo rejestrowanych elektryków może przekroczyć w naszym kraju 535 tys. szt. Raport przedstawia wizję, gdzie za 5 lat auta BEV w Polsce może być 8 razy więcej niż obecnie i liczba ta wzrośnie do 700 tys. pojazdów.

Na ten moment, problemem w wyborze auta elektrycznego jest jego cena. W Polsce w ubiegłym roku auta BEV są o około 40 proc. droższe niż auta spalinowe, a w przypadku elektrycznych aut dostawczych ta różnica jest jeszcze wyższa, bo o 60 proc. na niekorzyść dla pojazdów zeroemisyjnych. PSNM jednak zauważa, że na przestrzeni lat te różnice zmniejszają się, dzięki czemu auta elektryczne powoli stają się realną alternatywą dla spalinowców.

Największą grupą odbiorców aut elektrycznych (zarówno osobowych jak i dostawczych) są firmy. Ich udział w 2024 roku wyniósł aż 87 proc. Z kolei miastem, które najchętniej sięga po auta elektryczne, jest Warszawa, gdzie zarejestrowano aż 23 proc. wszystkich aut BEV w naszym kraju. Województwem, które ma najwięcej elektryków to woj. mazowieckie. Na kolejnych miejscach znalazły się województwa: wielkopolskie, małopolskie, warmińsko-mazurskie, opolskie oraz lubuskie.