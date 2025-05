Korek na polsko-niemieckiej granicy miał już 7 km. Powód? Dynamiczna zmiana zasad kontroli

Strefa Schengen dała nam możliwość podróżowania bez zbędnych formalności po krajach, które wchodzą w jej skład. Kilometrowe korki, w których niekiedy trzeba było stać, nawet kilka dni wróciły bezpowrotnie. Ale czy na pewno?

Jędrzychowice stoją

Przejście graniczne w Jędrzychowicach było wczoraj tj. 19 maja, świadkiem krótkiej podróży w czasie i nauką historii dla młodszych osób, które nie wychowywały się w latach 90. Korki wydawały się jedynie pieśnią przeszłości, a tutaj taka niespodzianka.

Otóż do godziny 16 przejście graniczne polsko-niemieckie, do którego prowadzi autostrada A4, pracowało względnie normalnie. Korek co prawda był, i to na długość ok. 4 km, ale nie odstawał od normy. Dopiero około godziny 18 sytuacja się pogorszyła, a korek wydłużył się do 7 km, a nawet dalej.

Korki przez kontrole niemieckie na granicy

Korki, do których wczoraj doszło, były wynikiem zmożonych kontroli na granicy przez niemieckich funkcjonariuszy. Autostrada A4 stanęła, ale utrudnienia nie ograniczyły się wyłącznie do niej.

Również kierowcy, który poruszali się drogą krajową nr 94 w stronę zjazdu na autostradę, wpadli w pułapkę. Około godziny 18 korek w tym miejscu miał 2 km. Podobna sytuacja miała miejsce w Zgorzelcu, gdzie kierowcy skierowali się, aby przekroczyć granicę.

Powodem takiego zamieszania jest zmienny sposób kontroli na granicy przez niemieckich urzędników. Jak zaznaczają kierowcy, którzy przez Jędrzychowice jeżdżą często — raz kontrolują wyrywkowo, a raz wszystkich.

Wygląda na to, że sytuacja nie zmieni się przez jakiś czas. W tym momencie korek przed granicą wynosi około 2-3 km według Map Google.