W Łodzi budowany jest właśnie tunel średnicowy. Ten ma "schować" trakcję kolejową pod ziemię. Kluczowym wyznacznikiem dla trasy była jednak przepustowość ruchu. Ta obecna i ta przyszła. Tak, aby wspierać transport kolejowy w centrum Polski. Dlatego projekt jest tak monumentalny.

Podziemna kolej w Łodzi z trzema przystankami

Na trasie średnicowej w Łodzi powstaną w sumie trzy przystanki. Mowa o przystanku Łódź Śródmieście, Łódź Polesie oraz Łódź Koziny. Ostatni z nich będzie największy. To właśnie on powstanie z 50 tys. m³ betonu. Każdego dnia na budowę trzeba dostarczyć 115 m³ materiału! Na tym ciekawostki się nie kończą. Bo ten przystanek będzie 3-piętrowy. Poziom -1 został przewidziany dla komunikacji pasażerów. -2 i -3 to poziomy, na których pojawią się perony kolejowe.

Łódź Koziny: przystanek mógłby pomieścić... wieżowiec!

Jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie PKP PLK, "przystanek Łódź Koziny będzie mieć ponad 260 m długości i o około 75 m szerokości. Głębokość przystanku to niemal 30 metrów – w jego wnętrzu byłby w stanie zmieścić się dziesięciopiętrowy wieżowiec."

Tunele jednotorowe w ramach trasy średnicowej w Łodzi i przystanku Koziny są już w dużej mierze wydrążone. Za prace odpowiada maszyna TBM Faustyna. Ustawione są także słupy podtrzymujące strop. Na poziomie -3 jest ich 75. Na poziomie -2 pojawiło się 40 słupów.

Na przystanku Łódź Koziny większości budowniczowie ułożyli również warstwy betonu pod budowę torów. Kolejnym etapem stanie się przygotowanie podtorza, wybudowanie peronów technicznych i zamontowanie niezbędnych instalacji.

Imponujący tunel pod Łodzią jest na ukończeniu. Przystanek powstał z 50 tys. m3 betonu Fot. PKP PLK

Tunel średnicowy zwiększy kolejowe możliwości Łodzi

Inwestycja kolejowa realizowana w Łodzi jest monumentalna. Przystanek o głębokości wieżowca, w którym pociągi będą się poruszać na dwóch piętrach może robić wrażenie nie tylko na skali Polski czy Europy, ale nawet i świata. To jednak element większej przebudowy. PKP poprzez budowę trasy średnicowej chce sprawić, że dworzec Łódź Fabryczna zmieni się z dworca końcowego w przelotowy. W efekcie przez ścisłe centrum Łodzi będą jeździły pociągi regionalne i dalekobieżne. Wzrośnie też liczba przejazdów i częstotliwość realizowania kursów.

Budowa niestety nie jest tania. Cały projekt został wyceniony na 2 mld zł. Aktualnie PKP stara się o dofinansowanie prac ze środków unijnych.