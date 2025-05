Volkswagen obniża ceny sportowych modeli nawet o 42 tys. zł. Wszystkie mają spalinowy napęd

Było 233,6 tys. zł. Jest 191,6 tys. zł. Oto przykład jakże znaczącej obniżki cen w Volkswagenie. Wspomniana zmiana ceny dotyczy Volkswagena Golf R. A to nie wszystko. W drugiej połowie maja 2025 r. Volkswagen wprowadza nowy cennik wielu najmocniejszych odmian spalinowych modeli. Dla klientów w Polsce oznacza to spore obniżki. Oto one.

Porównanie cen katalogowych do nowej oferty rabatowej Volkswagena

Volkswagen Golf R. Było 233 690 zł. Jest 191 690 zł

Volkswagen Golf R Variant. Było 239 690 zł. Jest 197 690 zł

Volkswagen Golf R Black Edition. Bytło 248 890 zł. Jest 206 890 zł

Volkswagen Golf GTI. Było 183 490 zł. Jest 167 890 zł

Volkswagen Golf GTI Clubsport. Było 187 790 zł. Jest 177 790 zł

Volkswagen T-Roc R 217 690 zł. Jest 190 790 zł

Volkswagen T-Roc R Black Edition. Było 220 290 zł. Jest 194 390 zł

Volkswagen Polo GTI. Było 138 490 zł. Jest 126 390 zł

Zmiany w cennikach dotyczą nie tylko samochodów. Handlowcy zajęli się także dodatkowym wyposażeniem. Poszczególne elementy zebrano w formie różnych pakietów, które wyceniono tak, by lepiej skusić klientów. Tak oto Volkswagen kusi tych nabywców, którzy cenią indywidualne konfiguracje. Okazuje się, że w tej kwestii też można nieco zaoszczędzić w porównaniu do osobnego zamawiania poszczególnych dodatków.

Pakiety w niższych cenach

Pakiety Performance Plus przygotowano dla różnych wersji Golfa (GTE, GTI, GTI Clubsport, R). Zależnie od odmiany można zaoszczędzić od 3150 zł (GTE z adaptacyjnym zawieszeniem DCC, panoramicznym dachem, felgami Catania 18" i sportowymi oponami) do 7190 zł (Golf R z wydechem R-Performance, panoramicznym dachem, lekkimi obręczami 19").

Jedną z najciekawszych propozycji jest oferta dla Golfa GTI Clubsport. W przypadku tego samochodu fabryczny pakiet zawiera tylny tłumik i końcówki rur wydechowe wykonane z tytanu. W cenie (ponad 18 tys. zł) uwzględniono także panoramiczny dach oraz przeprogramowanie ogranicznika prędkości. Dzięki tej zmianie prędkość maksymalna Golfa GTI Clubsport wynosi aż 270 km/h. Otwartą kwestią pozostaje gdzie kierowca legalnie wykorzysta możliwości tak podrasowanego auta. Zapewne najłatwiej na długim torze, albo pustej niemieckiej autostradzie.