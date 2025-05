Stara ekipa Top Gear ostatni raz na swoim legendarnym torze. Zobacz czym się na nim zjawili

Tor testowy zlokalizowany na terenie byłego wojskowego lotniska w Dunsfold w Wielkiej Brytanii kojarzy każdy, kto choć raz miał okazję obejrzeć typowy odcinek "Top Gear". Od 2002 roku obiekt był miejscem, w którym prowadzący nie tylko testowali samochody, ale również realizowali wiele ze swoich, często niebezpiecznych pomysłów. Było to również środowisko naturalne Stiga - kierowcy testowego, który na asfaltowej nitce usiłował wykręcić jak najlepszy czas każdym z udostępnionych mu pojazdów. Rzecz jasna miejsce to do końca życia pozostanie w pamięci nie tylko każdego z fanów programu, a również jego prowadzących, w tym Jamesa May'a i Richarda Hammonda.

Byli prowadzący Top Gear wracają na legendarny tor

Panowie wrócili na teren lotniska w Dunsfold, by po raz ostatni przejechać się po jego asfaltowej nawierzchni, odwzorowując przy tym nieistniejący już przebieg toru. Ta sentymentalna podróż została uwieczniona na nagraniu opublikowanym na youtubeowym kanale "DRIVETRIBE" założonym z inicjatywy byłych prowadzących "Top Gear". Jest to o tyle smutny materiał, że, jak zapewniają obaj prezenterzy, była to ich ostatnia wizyta na torze.

Zdziwić może jednak wóz, jakim to panowie odbyli ową przejażdżkę. Mimo iż podczas nagrywania programu korzystali z setek różnorakich pojazdów, w tym tych najbardziej narowistych i plujących ogniem, tym razem wybór padł na... Porsche Taycan Turbo GT. Topowy elektryk ze stajni producenta ze Stuttgartu o zawrotnej mocy 1034 KM tym razem nie pokazał swoich możliwości - James May raczej delikatnie obchodził się z pedałem akceleracji. Jak jednak panowie znaleźli się na torze? Otóż jest to ciąg dalszy poprzedniego materiału, w którym to w typowy "top-gear'owy" sposób obaj panowie próbują wzajemnie się prześcignąć w drodze na tor - May lecąc w awionetce, a Hammond prowadząc wspominanego elektryka.

Kultowy "Top Gear" już nigdy nie powróci?

Program "Top Gear" dla wielu młodych osób był prawdziwym biletem wstępu do świata motoryzacji. Show, które rekordy swojej popularności biło za sprawą charyzmatycznych prowadzących - Jeremy'ego Clarksona, Jamesa May'a oraz Richarda Hammonda - spotkał nieszczęśliwy koniec. Po spoliczkowaniu jednego z producentów programu przez Clarksona, prowadzący musiał pożegnać się z posadą. Nie chcąc rozbijać swojej dobrze zgranej paczki, a także w ramach przyjacielskiej solidarności z Jeremy'm, umowy z BBC wypowiedzieli również Hammond i May.

To nie był jednak koniec programu. Na miejsce dotychczasowych prowadzących wskoczyli kolejni, którzy jednak nie byli w stanie dorównać swoim poprzednikom. Popularność show widocznie zmalała, a w 2023 roku zostało ono zdjęte z anteny. Przyczyną był poważny wypadek jednego z prezenterów, Freddiego Flintoffa, do którego doszło podczas kręcenia jednego z odcinków. Mimo iż produkcję "Top Gear" jedynie zawieszono, do tej pory nie pojawiły się informacje dotyczące ponownego rozpoczęcia nagrań...