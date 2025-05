Podziemne miny do wysadzania mostów i nowe drogi dojazdowe. Tarcza Wschód z Bałtycką Linią Obrony

Ostatnio dużo się słyszy ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej o tym, że infrastrukturę drogową należy projektować tak, aby spełniała również funkcje obronne lub wspomagające wojsko podczas ewentualnego konfliktu zbrojnego. Teraz pojawiają się nowe informacje.

Tarcza Wschód z Bałtycką Linią Obrony

Tarcza Wschód to wzmocnienie struktur odpowiedzialnych za obronność na wschodniej flance NATO. Powstaje po to, aby przeciwdziałać zagrożeniom z terytorium Rosji i Białorusi, w tym przedostawaniu się nielegalnych migrantów. Rząd chciał wydać na ten projekt 10 mld zł w latach 2024-2028. Chciał, bo ta kwota może nie być aktualna.

Władysław Kosiniak-Kamysz, przekazał, że koszt projektu może przekroczyć zadeklarowaną sumę. Co więcej, wiceszef MON Cezary Tomczyk, podczas kongresu Impact w Poznaniu zapowiedział, że Tarcza Wschód połączy się z Bałtycką Linią Obrony, którą tworzą Litwa, Łotwa i Estonia.

Tarcza Wschód będzie wymagać inwestycji w infrastrukturę

Cezary Tomczyk podkreślił, że Tarcza Wschód musi być w 100 proc. zintegrowana z naszymi partnerami. Z tego powodu do projektu zostali zaproszeni Brytyjczycy, NATO, Unia Europejska oraz wcześniej wymienione kraje bałtyckie. Ma to być największy tego typu projekt od II wojny światowej.

Co wchodzi w skład Tarczy Wschód? Otóż planowe są następujące prace: budowa rowów przeciwczołgowych, przygotowanie min podziemnych do wysadzania dróg i mostów, pogłębianie rowów melioracyjnych, wzmocnienie naturalnych uwarunkowań terenu, tworzenie przyczółków z dojazdami, umacnianie brzegów i wzmacnianie dróg dojazdowych. Wygląda więc na to, że na wschodzie naszego kraju szykują się poważne prace, które mają poprawić bezpieczeństwo, ale nie tylko lokalnej społeczności, ale i całego kraju.