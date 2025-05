Nie wyszło z Francuzami, to uda się z krajową konkurencją? Jeszcze pod koniec 2024 r. nie tylko Japonia żyła doniesieniami o możliwej fuzji Nissana z Hondą. W mediach powtarzano hasło umowa stulecia. To dzięki niej powstałby wielki koncern (trzeci co do wielkości po Toyocie i Grupie Volkswagen), który mógłby lepiej rywalizować nie tylko z Toyotą, ale także największymi światowymi graczami. Z wielkich planów nic nie wyszło. Okazało się, że proponowany przez Hondę "projekt struktury jednego zarządu" był nie do przyjęcia dla Nissana. W praktyce Nissan stałby się spółką zależną Hondy.

Gdy z zaręczyn Nissana z Hondą nic nie wyszło, do gry wkroczyła Toyota. Wedle Automotive News i japońskiego dziennika Mainichi firma wyciągnęła rękę do swojego krajowego rywala i rozpoczęła rozmowy o możliwej kooperacji. Niewykluczone, że to reakcja na deklarację Nissana o dążeniu do strategicznych partnerstw i chęci poszukiwania nowych sojuszy. Nie jest bowiem tajemnicą, że Nissan bardzo potrzebuje silnego partnera.

Nissan walczy o przetrwanie

Firma walczy o swoją przyszłość i zapowiada bolesne cięcia. Oznacza to rezygnację aż z 7 zakładów (baza produkcyjna to obecnie 17 fabryk w różnych regionach świata) i ograniczenie zatrudnienia o 20 tys. pracowników. W amerykańskich mediach wspomina się o wstrzymaniu prac nad nowymi modelami samochodów (firma chce mocno skrócić czas przygotowania aut kolejnej generacji i zrezygnować z niektórych platform). W Japonii pojawiły się zaś doniesienia o zachęcaniu części starszego personelu (wiek powyżej 45 lat) do odejścia na wcześniejszą emeryturę (program rozpocznie się już w lipcu 2025 r.). Nie dziwi zatem, że Nissan staje się obiektem zainteresowania największych graczy na rynku. A to wiąże się z kolejnymi spekulacjami.

Potencjalne scenariusze, jakie pojawiają się w światowych mediach, są nieco zaskakujące. Okazuje się, że Honda wciąż nie zrezygnowała z przejęcia swojego krajowego rywala. Wspomina się również o możliwej inwestycji ze strony Tesli czy technologicznego giganta Foxconn. A co z Toyotą? Trudno wykluczyć możliwą współpracę obu firm przy rozwoju elektromobilności. Nie jest tajemnicą, że Nissan ma bardzo duże doświadczenie w segmencie aut elektrycznych, w którym Toyota wciąż raczkuje.

W grze jest wciąż m.in. kwestia budowy nowej fabryki akumulatorów w prefekturze Fukuoka (na początku maja Nissan ogłosił rezygnację z projektu, dla którego rząd japoński przyznał dotację w wysokości ponad 55 mld. jenów). Otwartą kwestią jednak pozostaje, czy potencjalna głębsza integracja obu firm otrzyma zielone światło z uwagi na przepisy antymonopolowe. Toyota jest już tak duża, że posiada udziały w takich firmach jak Mazda, Subaru czy Suzuki.