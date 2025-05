Fiat 125p stanowił w Polsce pod koniec lat 60. XX wieku prawdziwy rarytas. Auto miało zastąpić Warszawę, a więc de facto radziecką konstrukcję z lat 40. Dodatkowo był licencyjnym modelem rodem z Włoch. Ładnym, nowoczesnym i praktycznym.

REKLAMA

Zobacz wideo Policja uruchomiła swoją tajną broń i obserwowała kierowców z powietrza

Co by było gdyby duży fiat wrócił na rynek? Zadali to pytanie Czatowi GPT

Polacy pokochali 125p. Nie tylko dlatego, że był "polski". Przede wszystkim dlatego, że stanowił szczyt motoryzacyjnych marzeń krajowych kierowców w okresie PRL-u. Stał się kultowy. Choć auto wybiło się nie tylko u nas. W 1977 r. Fiat 125p w wersji kombi został wybrany najlepszym kombiakiem w cenie do 3000 funtów przez brytyjski magazyn motoryzacyjny What Car?

Duży Fiat był produkowany od 28 listopada 1967 r. do 29 czerwca 1991 r. Łącznie powstało 1 445 699 egzemplarzy. 586 376 z nich trafiło na eksport. W przypadku eksportu siłą Fiata 125p była przede wszystkim niska cena. A co gdyby teraz Stellantis również chciał skorzystać z tego faktu i wprowadzić model do sprzedaży? To pytanie postanowiła zadać redakcja serwisu NaMasce.pl. Nie zadała jednak swojemu grafikowi, a CzatowiGPT. Ten przygotował wizualizację sedana.

Czy kupilibyście takiego dużego fiata, gdyby Stellantis go wprowadził do sprzedaży? Fot. screen NaMasce.pl / CzatGPT

Nowy Fiat 125p ma prostą linię, ale dość efektowna. Udany projekt

Nowy Fiat 125p zaprojektowany przez CzataGPT ma naprawdę prostą linię nadwozia. Jest mocno klasyczny. To jednak nie oznacza, że nie ma w nim żadnych ciekawych akcentów. Naprawdę świetnie prezentuje się chociażby przedni pas z chromowaną ramką obejmującą proste reflektory i grill. Dobrze wygląda również tył z dużymi lampami i ogromnym napisem Fiat na klapie bagażnika.

Karoseria jest kwadratowa. W kabinie pasażerskiej pojawia się dużo więcej obłości. Konsola choć prosta, została ukształtowana na planie banana. I również jest prosta do bólu. ChatGPT zastosował nawet w aucie analogowe zegary. Dziś standardem są ekrany.

Czy Fiat 125 ma szansę na rynkowy powrót? To wątpliwe

Na chwilę wróćmy jednak ze świata czata do rzeczywistości. Czy nowy Duży Fiat miałby szansę na premierę? W to niestety trudno uwierzyć. Przynajmniej w Europie. Decydują o tym przede wszystkim dwa powody. Pierwszy jest taki, że na Starym Kontynencie Fiat praktycznie od zawsze najlepiej radził sobie w segmencie małych aut. Nie bez przyczyny niedawno marka zaprezentowała Grande Pandę, a już szykuje się do premiery hybrydowej Pięćsetki. To pojazdy, które gwarantują Włochom wolumen sprzedaży.

Po drugie sedany są w Europie w odwrocie. W segmencie C zrezygnowali z nich praktycznie wszyscy. Może poza markami chińskimi i Renault. Segment D z kolei umiera. Modele są stopniowo wycofywane z produkcji. Jeżeli już jakieś zostają, to głównie jako kombi. Stellantis nie zobaczy raczej sensu w przywracaniu do życia polskiej legendy. Chyba że miałaby ona trafić na główny rynek marki, a więc do Ameryki Południowej.