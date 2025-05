Historyczna fabryka w Japonii do zamknięcia? Tak japoński koncern walczy o swoją przyszłość

Pora na Re:Nissan. Ivan Espinoza, który dopiero od kilku miesięcy przejął stery w Nissanie zapowiada bolesne cięcia. Do zamknięcia jest 7 fabryk samochodów na całym świecie. Pracę straci łącznie aż 20 tys. pracowników japońskiego koncernu. A to wszystko w obliczu słabych wyników. W 2024 r. (rok fiskalny) Nissan sprzedał 3,3 mln samochodów. To aż o 42 proc. mniej niż w 2017 r.

REKLAMA

Zobacz wideo Nissan Juke, samochód, który albo się go kocha, albo nienawidzi [autopromocja]

Które fabryki zostaną zamknięte? Nissan oświadczył, że nie będzie udzielać dalszych komentarzy w tej sprawie. Wszelkie istotne informacje przekaże, gdy nadejdzie czas. A kiedy to nastąpi? Tego już nie zdradzono. Skoro Nissan milczy, to o spekulacje łatwo. Reuters, powołał się na własne źródła i wskazał listę potencjalnych lokalizacji. Przeważa na niej jeden kraj – Japonia.

Aż 7 fabryk do zamknięcia lub na sprzedaż

Według Reutersa Nissan zamknie aż trzy japońskie fabryki. Jeśli to nastąpi, to będzie to po raz pierwszy od 2001 r., kiedy zakończono działalność w fabryce w Murayama. Na liście wytypowano m.in. jeden z najstarszych zakładów w Oppama, który rozpoczął działalność w 1961 r. Od 2010 r. fabryka (moce produkcyjne to 240 tys. aut rocznie) jako pierwsza w koncernie rozpoczęła produkcję Nissana Leaf (to pierwsze masowo produkowane aut elektryczne). Ponadto wskazano jeszcze fabrykę w Shonan, która specjalizuje się w samochodach dostawczych.

Reuters wskazał także fabryki poza Japonią. Rozważane są lokalizacje w Indiach (możliwe, że udziały wykupi Renault w ramach aliansu) i Republice Południowej Afryki. Wygląda na to, że przesądzone są losy zakładu w Argentynie, który odpowiada m.in. za pikapy popularne w Ameryce Południowej. Produkcja zostanie przeniesiona do Meksyku (fabryka CIVAC), gdzie także planowana jest reorganizacja.