Komunikacja miejska za darmo? Są argumenty za i przeciw. "Błędem jest myślenie, że przekona"

Koszty transportu publicznego w około 68 procentach pokrywane są z pieniędzy podatników. Mimo to wciąż funkcjonuje system biletowy, przez który zmuszeni jesteśmy do płacenia często niemałych pieniędzy. Stąd pojawiają się głosy, że może warto sprawić, by komunikacja miejska była darmowa.

