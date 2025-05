Niemiecki producent aut chce stworzyć nową markę i powtórzyć sukces hiszpańskiego

Historia z Hiszpanii jest naprawdę ciekawa. Zaczyna się ona od Seata. Seata, który rynkowo zaczął przygasać w Europie. Grupa Volkswagena nie chciała jednak kasować firmy z rynku. Postanowiła wykorzystać jej potencjał w inny sposób. Wyodrębniła z niej Cuprę, jako oddzielną markę motoryzacyjną.

Seat ma Cuprę. Opel chce mieć GEe. GSe będzie produkować tylko elektryki

Zmiana z Cupry-wersji w Cuprę-producenta okazała się strzałem w dziesiątkę. Idealnie pokazują to m.in. dane sprzedażowe z 2024 r. Seat sprzedał 310 tys. aut. W tym samym czasie Cupra "dobiła" do tego wyniku dodatkowe 248 tys. pojazdów. Historia ta zainspirowała teraz Niemców. Postanowili wykorzystać ten mechanizm, ale na swój sposób. Bo z Opla wyodrębniona zostanie marka GSE. Tyle że ta skupi się na produkcji samochodów wyłącznie elektrycznych. O wysokich osiągach, ale nadal będą to elektryki.

Submarka stworzona w ramach niemieckiej struktury Opla otrzyma własne logo. Będzie miała też własną filozofię modeli. Powróciła do gamy w 2022 r. Początkowo oferowała jednak wyłącznie napędy hybrydowe. Tak stało się w przypadku Astry i Grandlanda. Teraz przejdzie na pełną elektryfikację. "Nowe modele GSE będą w pełni elektryczne. To pokazuje, jak potężna, ekscytująca i inspirująca może być elektryczna mobilność oparta na akumulatorach" – zapowiedział Florian Huettl, dyrektor generalny marki Opel.

GSe to plakietka z historią. Czy jednak taka marka się przyjmie?

Identycznie jak w przypadku Seata i Cupry, tak w przypadku Opla nazwa GSE nie wzięła się znikąd. Historycznie jej dzieje sięgają lat 70. i 80. XX wieku oraz usportowionych modeli niemieckiej marki o oznaczeniu GSi. GSi zmieniło się jednak w GSE, czyli Grand Sport Electric. Filozofię już mamy, tło historyczne także. Jakie zatem auta będzie sprzedawać niemiecki odpowiednik Cupry? Tu również większych tajemnic pewnie nie będzie. GSE to przecież będą Ople, tylko elektryczne.

Submarka GSe może oznaczać niestety kilka zagrożeń dla Opla. Pierwsze jest takie, że rynek aut BEV w Europie nadal jest dość wąski. Wąski i mocno spolaryzowany. Czy to dobre środowisko do uzyskiwania dobrych wyników sprzedażowych? Drugie jest takie, że Opel do tej pory korzystał z dość słabych układów napędowych elektrycznych. Dla przykładu taka Astra ma 156 koni i czas sprintu do 100 km/h wynoszący 9,2 sekundy. W trzeciej dekadzie XXI wieku to trochę mało jak na sportową submarkę. Czy zatem GSe uda się powtórzyć sukces Cupry? Nie jestem wielkim optymistą w tej kwestii. Choć najwięcej zależy od modeli, które ostatecznie trafią na rynek.