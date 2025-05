Chcesz oszczędzić na ubezpieczeniu OC i kupić je tylko na sezon? Resort finansów zabrał głos

W interpelacji nr 9257 poseł Polski 2050 Adam Gomoła zwrócił uwagę na problem właścicieli pojazdów użytkowanych sezonowo. Zgodnie z obowiązującą ustawą z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, każdy pojazd mechaniczny podlegający rejestracji musi posiadać ważne ubezpieczenie OC przez cały rok, niezależnie od tego, czy jest używany. Zdaniem posła w przypadku wspomnianych pojazdów jest to drobną przesadą.

REKLAMA

Zobacz wideo

Poseł chce wprowadzenia tymczasowego ubezpieczenia OC

Jak stwierdził poseł "obecne przepisy powodują istotne problemy dla właścicieli pojazdów użytkowanych sezonowo, którzy są zobowiązani do opłacania składek OC również w okresach, gdy ich pojazdy pozostają nieużywane". Jak dodaje, w wielu krajach Unii Europejskiej – np. w Niemczech, Austrii czy Czechach – funkcjonują sezonowe tablice rejestracyjne i krótkoterminowe polisy OC. "W Polsce brakuje analogicznych rozwiązań. Nadto obecny stan rzeczy generuje wysokie koszty utrzymania pojazdów sezonowych" – zaznacza Gomoła.

Zdaniem posła obowiązek całorocznego OC dla pojazdów, które nie stanowią zagrożenia przez znaczną część roku, jest nieuzasadniony. Podkreśla również, że właściciele nie mogą tymczasowo wyrejestrować auta bez podania powodu, np. awarii lub sprzedaży. Tym samym zmuszeni są do opłacania składek, nawet gdy pojazd stoi nieużywany. Tymczasem kary za brak OC są wysokie – dla samochodów osobowych spóźnienie się z wykupem polisy przekraczające 14 dni wiąże się z karą wynoszącą 9330 zł.

Ministerstwo: to by zagrażało stabilności systemu

Ministerstwo Finansów, po konsultacji z Komisją Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz Polską Izbą Ubezpieczeń, nie podziela jednak opinii posła. W odpowiedzi podpisanej przez wiceministra Juranda Dropa podkreślono, że zasada obowiązkowego, całorocznego OC ma charakter systemowy i służy ochronie ofiar wypadków drogowych. "Ustawodawca nie przewidział odstępstwa od tej zasady – nawet gdy pojazd nie jest wykorzystywany przez cały rok, ale np. przez kilka miesięcy w roku" – zaznacza wiceminister. Przypomina, że zawarcie krótkoterminowego ubezpieczenia OC możliwe jest tylko w ściśle określonych sytuacjach, np. dla pojazdów historycznych, zarejestrowanych czasowo lub sprowadzonych z zagranicy.

Resort finansów – powołując się na stanowisko UKNF – wyjaśnia, że poszerzenie katalogu wyjątków mogłoby doprowadzić do nadużyć. "Poszerzanie katalogu pojazdów, w przypadku których przysługiwać może prawo do czasowego wycofania z ruchu lub do zawarcia ubezpieczenia krótkoterminowego, może być wykorzystywane, przy braku wystarczającego uregulowania i kontroli tego procesu, do unikania obowiązku ubezpieczenia lub nieuzasadnionego ograniczania jego kosztu" – czytamy w odpowiedzi.

Zdaniem resortu problemem jest także trudność w skutecznym egzekwowaniu przestrzegania warunków takiego zawieszenia. Ubezpieczenie OC ma chronić nie tylko właściciela pojazdu, ale przede wszystkim osoby poszkodowane w wypadkach, również tych, które zdarzą się np. na posesji czy podczas przesuwania auta na parkingu. Obowiązek posiadania polisy nie dotyczy wyłącznie momentów faktycznego poruszania się pojazdu po drogach publicznych – co jasno definiuje art. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych — za "wprowadzenie do ruchu" uznaje się każde użycie pojazdu zgodne z jego funkcją transportową, niezależnie od terenu, cech technicznych czy nawet tego, czy pojazd jest nieruchomy czy też znajduje się w ruchu.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny: wyjątki już są

Jak dodaje redakcja portalu prawo.pl, analogiczne stanowisko zajmuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Podkreśla, że szczelność systemu ubezpieczeń OC opiera się na obowiązku zawierania umowy przez każdego właściciela zarejestrowanego pojazdu. Choć wyjątki istnieją, są one „bardzo ograniczone ustawowo" i dotyczą pojazdów, które nie są użytkowane na co dzień – np. aut zabytkowych wykorzystywanych okazjonalnie na rajdach, zlotach czy wystawach.

Zdaniem Funduszu nie można porównywać tych przypadków do motocykli, kabrioletów czy kamperów. "Motocykle, kabriolety i kampery stanowią zupełnie inny przypadek, albowiem są one używane zdecydowanie częściej, przez znacznie dłuższe okresy i nie tylko w sezonie letnim (który wraz z postępującymi zmianami klimatu stale się wydłuża)" – argumentuje UFG.

W ocenie instytucji legalizacja sezonowego OC bez gwarancji, że pojazd rzeczywiście nie zostanie wprowadzony do ruchu, może doprowadzić do sytuacji, w której poszkodowani w wypadkach nie otrzymają świadczeń z powodu braku aktywnej polisy OC, co z kolei zagroziłoby stabilności systemu ubezpieczeń komunikacyjnych.