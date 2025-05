To już koniec. Sebastian M., sprawca makabrycznego wypadku na A1, wraca do kraju

Sebastian M., który po tragicznym wypadku na A1 uciekł do Dubaju, zostanie przekazany Polsce. Jak poinformował w piątek Adam Bodnar, Minister sprawiedliwości Zjednoczonych Emiratów Arabskich wydał zgodę na ekstradycję. Oznacza to koniec procedury, która już od kilku miesięcy nie pozwalała pociągnąć mężczyzny do odpowiedzialności.

Wypadek na autostradzie A1. Makabryczna śmierć rodziny z dzieckiem

Do tragicznego wypadku doszło we wrześniu 2023 roku na autostradzie A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego. BMW prowadzone przez Sebastiana M., pędzące z prędkością co najmniej 253 km/h (według niezależnych analiz Sebastian M. mógł jechać nawet ponad 300 km/h) uderzyło w Kię, w której podróżowała trzyosobowa rodzina, w tym 5-letni chłopczyk. Tuż po kolizji auto stanęło w ogniu, a uwięziona w nim para z dzieckiem spłonęła żywcem.

Początkowo policja sugerowała, że w zdarzeniu uczestniczył tylko jeden samochód. Dopiero interwencja strażaków i nagranie z momentu wypadku opublikowane w sieci ujawniły drugie auto. Internauci szybko zidentyfikowali kierowcę jako syna znanego łódzkiego biznesmena. Niestety, prokuratura długo nie reagowała. Gdy nagranie już krążyło w sieci, Sebastian M. zdążył opuścić Polskę. Zatrzymano go dopiero w Dubaju, gdzie ukrywał się w jednym z hoteli. Tak się jednak złożyło, że przed swoją ucieczką mężczyzna nie upewnił się co do warunków ekstradycyjnych. Na jego nieszczęście w marcu 2023 roku Polska zawarła umowę ekstradycyjną z ZEA.

Ekstradycja Sebastiana M. Mężczyzna stanie przed sądem

Dwa tygodnie temu Sąd Najwyższy ZEA orzekł, że możliwe jest przekazanie Sebastiana M. stronie polskiej, ale finalna decyzja należała do ministra. Teraz została podjęta – oskarżony wróci do kraju. Polskie służby rozpoczęły procedurę jego sprowadzenia. Choć politycy mówili o zabójstwie z zamiarem ewentualnym, mężczyzna najpewniej usłyszy zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi za to maksymalnie osiem lat więzienia.