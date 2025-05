Paliwo za 4,99 zł za litr. Zaczyna się ostra walka o portfele kierowców

Zobacz wideo

Od dobrych kilku tygodniach ceny benzyny i diesla konsekwentnie spadają. Wszystko wskazuje na to, że również w najbliższych dniach trend spadkowy utrzyma się na dotychczasowym poziomie. Zgodnie ze środowym notowaniem branżowego serwisu e-petrol.pl w tym tygodniu ceny paliw uplasowały się na poziomie:

Benzyna Pb98 - 6,54 zł/l,

Benzyna Pb95 - 5,73 zł/l,

Olej napędowy - 5,79 zł/l,

LPG - 2,94 zł/l.

Okazuje się jednak, że kierowcy mogą oszczędzić nieco więcej na paliwie. Wszystko za sprawą akcji promocyjnej sieci Avia.

Nowa promocja sieci Avia. Paliwa w cenie 4,99 zł/l

Sieć stacji znów ogłosiła swoją najbardziej spektakularną promocję. Choć Avia nie jest gigantem rynku, to jej ponad 140 punktów w całym kraju skutecznie zwracają uwagę, szczególnie gdy oferują paliwo w cenie 4,99 zł/l. Promocja pojawia się jednak tylko na wybranych stacjach i trwa zaledwie dwie godziny. W czwartek 15 kwietnia promocja dotyczyła stacji w Świdnicy, gdzie od godziny 16 do 18 można było zatankować w promocyjnej cenie. Rzecz jasna obowiązywał limit 50 litrów.

Tym razem jednak Avia dorzuciła coś ekstra – szczyptę rywalizacji! Kierowcy mogą zdecydować, która stacja będzie następna. Na Facebooku trwa "bitwa o 4,99 zł/l". Do akcji stanęło osiem miejscowości: Piła, Trzebina, Jastrzębie-Zdrój, Dąbrowa Górnicza, Puławy, Siedlce, Bełchatów oraz Grzegorzew. Głosowanie odbywa się w formule pucharowej, a zwycięzca bierze wszystko, czyli promocję za 4,99 zł.

Niższe ceny paliw to nie przypadek. Sytuacja na rynku naftowym

W ostatnich tygodniach ceny ropy Brent znacząco spadły. Na początku kwietnia 2025 roku cena baryłki wynosiła około 77 dolarów, ale już pod koniec miesiąca spadła do ok. 63 dolarów, osiągając najniższy poziom od czterech lat! Spadki te są wynikiem kilku czynników — zwiększonej produkcji przez kraje OPEC+, obaw o spowolnienie gospodarcze w Chinach i USA oraz rosnących zapasów ropy w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo, prognozy dotyczące globalnego popytu na ropę zostały obniżone, co również wpływa na ceny. Dla polskich kierowców oznacza to korzystniejsze ceny na stacjach paliw, choć eksperci ostrzegają, że sytuacja może się szybko zmienić w zależności od dalszych działań OPEC+ i globalnych trendów gospodarczych.