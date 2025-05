Tak łatwiej dojedziesz nad morze. Wiadomo kiedy otwarcie nowego odcinka obwodnicy Trójmiasta

Zakończenie całej trasy zaplanowano na wrzesień 2025 roku. Ma na celu odciążenie zatłoczonych dróg obwodowych i usprawnienie ruchu tranzytowego. Otwarcie pierwszego odcinka nastąpi jednak wcześniej, przed wakacjami. Jak wskazuje Wiesław Pałka, Kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Żukowie, otwarcie tego odcinka będzie wiązać się z istotnymi utrudnieniami.

Utrudnienia wpłyną nie tylko na komunikację miejską, ale także na kierowców jadących do Gdyni lub Szczecina

Przez około trzy miesiące od momentu otwarcia, nie będzie dostępna bezpośrednia relacja z nowej Obwodnicy Metropolitalnej na Trasę Kaszubską. Kierowcy planujący podróż w stronę Szczecina lub przyjeżdżający z tego kierunku do Żukowa, będą musieli skorzystać z węzła Wielki Kack jako alternatywnego punktu włączenia się do sieci drogowej.

Obwodnica metropolitalna Trójmiasta GDDKiA

Przerwane zostanie również funkcjonujące do tej pory bezpośrednie połączenie drogi krajowej nr 20 w Chwaszczynie z węzłem Dąbrowa. W praktyce oznacza to, że mieszkańcy Chwaszczyna udający się do Gdyni będą musieli korzystać z objazdu, co znacząco zmieni dotychczasowe przyzwyczajenia komunikacyjne.

Pewne kwestie dotyczące komunikacji zbiorowej pod znakiem zapytana. Objazd jest zbyt wąski

Zamknięcie bezpośredniego połączenia z Gdynią wpłynie na kursowanie autobusów. Nowa trasa będzie prawdopodobnie prowadzić przez ulicę Synaka lub Polną Chwaszczynie. Uzasadnione wątpliwości władz gminy Żukowo budzi plan wprowadzenia objazdów ulicą Polną, której szerokość w obecnej chwili nie jest wystarczająca, by poruszał się nią pojazd komunikacji zbiorowej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zadeklarowała ponowną analizę planowanych rozwiązań komunikacyjnych na wniosek gminy Żukowo.

Władze gm. Żukowo złożyły oficjalne stanowisko w trakcie spotkania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Burmistrz zwróciła uwagę na dwie kluczowe kwestie. Pierwszą z nich jest ułatwienie połączenia osiedli z centrum Żukowa. Chodzi przede wszystkim o tereny odcięte przez obwodnicę w rejonie ulicy Andersa i mają utrudniony dostęp do gminnej infrastruktury drogowej. Drugim postulatem, na który zwróciła uwagę Burmistrz Gminy Żukowo Mariola Zmudzińska, jest zapewnienie dostępu do dróg serwisowych dla właścicieli nieruchomości. Gmina Żukowo wskazuje, że dotyczy to zwłaszcza terenów rolnych przeciętych przez trasę OMT, gdzie część działek została pozbawiona dogodnego dojazdu. Gmina zwraca uwagę, że przekazane przez GDDKiA drogi serwisowe nie zapewniają obecnie satysfakcjonującego rozwiązania.