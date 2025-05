W konkursie biorą udział zespoły ze szkół średnich oraz uczelni wyższych. Najmłodszy członek zespołu musi mieć ukończone 14 lat, więc swoją karierę można zacząć naprawdę wcześnie. Zwycięża drużyna, której pojazd zdoła pokonać najdłuższy dystans na litrze paliwa, jego ekwiwalencie lub jednej kWh.

Historia Shell Eco-marathon zaczęła się od przyjacielskiego zakładu pracowników

W 1939 roku pracownicy Shell Oil Company w USA postanowili się założyć o to, czyj pojazd przejedzie najwięcej kilometrów na jednym galonie paliwa. To wydarzenie uznaje się za symboliczny początek Shell Eco-marathon. Po wielu latach, a dokładnie w 1985 roku, wewnętrzna rywalizacja przekształciła się w oficjalny konkurs. W tym roku mija 40 lat, od czasu, kiedy zaczął być organizowany.

Jak powiedział Piotr Kuberka, prezes zarządu Shell Polska: "Zabawa naszych pracowników po latach przekształciła się w zorganizowany konkurs, który możemy nazywać taką platformą do innowacji, testowania granic możliwości, efektywności energetycznej, ale też do inicjowania różnych kontaktów pomiędzy uczelniami i rozwoju myśli technologicznej stymulowanej przez ten konkurs w różnych uczelniach".

W konkursie jest kilka kategorii, które służą różnym celom w kontekście rozwoju

Prototyp - jest to bolid, który ma być maksymalnie efektywny, innowacyjny i lekki. Umożliwia to testowanie nowych rozwiązań i technologii.

UrbanConcept - spełnia pewne wymogi samochodów miejskich, natomiast nadal skierowany jest na maksymalną efektywność. Przybliża nas do pewnych rozwiązań, które mogłyby zostać wykorzystane w życiu codziennym.

W obu kategoriach możliwe jest używanie różnych źródeł energii. Korzystać można zarówno z tradycyjnych nośników energii, czyli paliwa, jak i z energii elektrycznej pochodzącej z baterii, która napędza samochód. Istnieje jeszcze osobna rywalizacja, która toczy się w kategorii pojazdów autonomicznych.

Trzy bolidy i jeden UrbanConcept - przedstawiamy cztery drużyny z Polski

Wszystkim zespołom zadałam jedno pytanie: Co stanowiło dla Was największe wyzwanie w przygotowaniu się do tegorocznej edycji Shell Eco-marathon?

Iron Warriors - Politechnika Łódzka

Rodzaj napędu: silnik benzynowy

Waga: 36 kg

Zmieszczenie się w czasie na pewno. Ludzie mają codziennie studia, kończą zajęcia wieczorem, bo tak to działa u nas. I tak jak rozmawialiśmy dzisiaj z jednym z członków innego zespołu. Nie mamy możliwości zaliczenia żadnego przedmiotu, uczestnicząc w kole

- powiedziała członkini zespołu.

Rotor - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

Rodzaj napędu: silnik spalinowy zasilany etanolem

Wymiary: 2800 × 900 mm

Waga: 46 kg

Największym wyzwaniem była motywacja, żeby dopiąć projekt do końca. Pomysł stworzenia nowego bolidu powstał jeszcze przed pandemią, przyszła pandemia i nie ukrywam, troszkę się wszyscy rozleniwiliśmy. Najgorsza była ta motywacja

- stwierdził członek zespołu Rotor.

Project Hydrive - AGH w Krakowie

Silnik: silnik elektryczny o mocy 20 W

Wymiary: 3200 × 700 mm

Waga: 60 kg (zespół mówił, że 55 kg)

Każda sekcja, zaczynając od marketingu po mechanikę, ma swoje wyzwania. Ja się zajmuję elektroniką, więc dla mnie było to zmniejszenie układu. Mieliśmy bardzo skomplikowany układ, który w przypadku awarii, trudno było znaleźć, co się stało. Upchnięcie tej samej funkcjonalności w mniejszej liczbie elementów

- mówi jeden z członków zespołu.

Hydrogreen Pollub - Politechnika Lubelska

Rodzaj napędu: wodorowy (ogniwo paliwowe zasilające silnik elektryczny)

Wymiary: 3000 × 1400 mm

Waga: 80 kg

Przede wszystkim zarządzanie taką liczbą ludzi, których mamy 30 w kole. Zintegrowanie wszystkich sekcji: elektroniki, elektryki i mechaniki razem. Uważam, że to jest bardzo wymagające zadanie

- stwierdził jeden z członków zespołu.

Pojawił się również czas na zadawanie pytań do osób odpowiedzialnych za to wyjątkowe wydarzenie. Na oba pytania odpowiadał Norman Koch, dyrektor generalny Shell Eco-marathonu.

Dlaczego w tym roku wydarzenie jest organizowane w Polsce?

Moją pierwszą odpowiedzią jest: a dlaczego nie? Jest to Shell Eco-marathon dla Europy i Afryki, chcielibyśmy pozostać wierni słowu: Europa. Organizowaliśmy to wydarzenie też w Afryce, w południowej Afryce przez parę lat. Nie chcemy jednak dopuścić do tego, żeby Shell Eco-marathon był Shell Eco-marathon Francja lub Shell Eco-marathon Niemcy. Chcemy, żeby to był Shell Eco-marathon Europa.

Jak odpowiadają Państwo na zarzuty dotyczące greenwashing Shella z wykorzystaniem tego konkursu?

Pierwsze co bym spytał, jeżeli ktoś by naprawdę sformułował podobne oskarżenie, to jaka jest alternatywa? Jeżeli nie będziemy dążyć do osiągnięcia jak największej efektywności, korzystając z energii odnawialnej, zużywając mniej energii, jakie mamy inne wyjście? Po drugie, jeżeli ktoś by powiedział, że "shell praktykuje greenwashing", to no cóż, robimy to od 1985 roku. Może nie wiecie, ale już wtedy to robiliśmy, mimo że nie było to spowodowane ekologią. Korzystanie z mniejszej ilości energii było wówczas celem, z uwagi na aspekty ekonomiczne. Oczywiście, wierzyliśmy w to, co robimy, bycie innowacyjnym, mądre działanie jest w naszym DNA.