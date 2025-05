Od piątku łatwiej wjedziesz do Warszawy. Drogowcy już kończą swoją pracę

Skrzyżowanie ulic Estrady i Arkuszowej z ul. 3 Maja w Mościskach niczym szczególnym się nie wyróżniało na tle innych remontów. Jednak w sytuacji, gdy to jedno skrzyżowanie powodowało dalekie objazdy, gdyż w okolicy nie było alternatywnych tras, to zmienia postać rzeczy.

Kierowcy, który od strony Bemowa, Starych Babic czy Izabelina chcieli dostać się do Łomianek i trasy nr 7 na Trójmiasto mieli dwie opcje: albo przebijać się do Leszna w stronę Sochaczewa, albo stać w korkach na trasie S8, a później na wylotówce do Łomianek. Przejazd na Bielany również okazał się utrudniony (przynajmniej dla tych z okolicy Starych Babic), bo tymczasowy objazd przez drogę dalekiej kategorii przez las w okolicach Lotniska Warszawa-Babice był tak komfortowy pod względem nawierzchni i czasu przejazdu jak pobyt na fotelu u dentysty. Też można było stracić zęby. SZRM jednak zapowiada koniec tej udręki, a ma to się stać już w najbliższy piątek 16 maja po godzinie 15.

Co się zmieni?

Co się właściwie zmieni na feralnym skrzyżowaniu, gdzie prace trwają od miesięcy, a zdesperowani kierowcy, aby przebić się w stronę Łomianek, jeździli po placu budowy, nie zważając na znaki i zapory? Kluczową zmianą w tym miejscu będą dodatkowe pasy do skrętu na wszystkich wlotach skrzyżowania oraz przebudowana sygnalizacja świetlna. Dzięki wprowadzonym zmianom SZRM obiecuje, że ruch ma być płynniejszy i bezpieczniejszy.

Przebudowa objęła także chodniki i przystanki autobusowe, co poprawi bezpieczeństwo i komfort pieszych oraz pasażerów komunikacji publicznej. Drogowcy zainstalowali także nowe oświetlenie.

Prace na powierzchni, jak i pod

Prace trwały nie tylko na powierzchni, ale także pod poziomem drogi. Trzeba było przebudować istniejące sieci teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej oraz gazowej.

To, że skrzyżowanie i drogi dojazdowe do niego będą oddane do użytku już 16 maja, to nie znaczy, że prace się zakończyły. W najbliższych tygodniach w rejonie skrzyżowania będą jeszcze trwały prace wykończeniowe i te związane z terenami zielonymi. Nie wpłyną one na odbywający się ruch.

Przebudowa skrzyżowania ulic Estrady i Arkuszowej z ul. 3 Maja w Mościskach została przeprowadzona dzięki porozumieniu zawartemu między m.st. Warszawą, województwem mazowieckim i gminą Izabelin.