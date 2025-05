Podróżujesz samochodem za granicą? Zapewne nie raz natknąłeś się na oznaczenia drogowe lub sygnały, które na pierwszy rzut oka wydały się kompletnie niezrozumiałe. Widok białego ręcznika na lusterku samochodu prawdopodobnie po raz pierwszy ukazał się w Stanach Zjednoczonych. Nietypowa rzecz przekazuje ważną wiadomość, jeśli samochód stoi na poboczu, a nikogo nie ma w środku.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeep Compass. Nowy kompaktowy SUV prosto z Włoch. Pierwsze spotkanie z samochodem

Co oznacza biały ręcznik na samochodzie? Informacja jest istotna, więc lepiej wiedzieć

Biały ręcznik to niejedyny przedmiot, który może być zawieszony na lusterku, bo jeśli kierowcy akurat go nie mają, stawiają na inne jasne tkaniny, na przykład białą koszulkę. Metoda cieszy się popularnością prawdopodobnie zwłaszcza w Karolinie Północnej. Informuje innych kierowców, że wystąpiła awaria ich samochodu oraz że nie potrzebują pomocy i pasażerowie są już poza pojazdem. Ręcznik przydaje się również służbom, które wiedzą, że pojazd nie wymaga holowania, gdyż kierowca zapewne za jakiś czas wróci. Dzięki temu wiadomo, że nie jest porzucony. Można to przyrównać do bardziej złożonej wersji naszego trójkąta ostrzegawczego.

Obecnie większość osób, którym przytrafiła się awaria, po prostu dzwoni po pomoc, na przykład do patrolu autostradowego (Highway Patrol) lub firmy świadczącej usługi pomocowe, takiej jak AAA, i po prostu pozostaje przy pojeździe

- poinformował na łamach serwisu Charlotte Observer Steve Abbott, Zastępca Dyrektora ds. Komunikacji w Departamencie Transportu Karoliny Północnej.

Jak interpretować biały ręcznik na lusterku? W innych stanach może znaczyć coś innego

Okazuje się, że stanach innych niż Karolina Północna biała tkanina może być interpretowana inaczej. W Minnesocie na przykład może informować, że kierowca lub pasażer potrzebują pomocy i są w samochodzie, dlatego warto zwolnić, a nawet zatrzymać się, by sprawdzić, czy wszystko z nimi w porządku. Przykładowo nie może skontaktować się z policją, wezwać na pomoc lawetę itp.