Co w Polsce robią samochody Bundeswehry? Wszystko jest zgodne z prawem

Obecność obcych wojsk na terenie naszego kraju nie powinna nikogo dziwić. W końcu nie tylko funkcjonujemy w strukturach NATO, ale także za naszą wschodnią granicą toczy się konflikt zbrojny. Niemniej samochody osobowe podlegające Bundeswehrze robią wrażenie. W szczególności, że nasi obywatele mogą je spotkać w miejscach, które z wojskiem mają niewiele wspólnego.

Samochody osobowe niemieckiego wojska w Polsce

Polacy w całym kraju natykają się na pojedyncze samochody osobowe, które miały napis niemieckiej floty samochodowej podlegającej Bundeswehrze. Co ciekawe, widziano je w okolicach miejsc turystycznych, rekreacyjnych i innych, które nie miały związku z wojskiem.

Polacy zaczęli zastanawiać się, jaki jest powód takiej obecności "niemieckich wojsk"? Czy coś może zagrażać naszym rodakom? Niektórzy nawet wyrazili obawy, że takie nonszalanckie stawianie aut Bundeswehry może wiązać się z niebezpieczeństwem, gdyż mogą być obiektem potencjalnego ataku. Ale właściwie, po co one tutaj w ogóle są?

MON odpowiada Tygodnikowi Solidarności

Jak się okazuje, do MSWiA i MON zostało wysłane zapytanie ze strony prawicowego tytułu Tygodnik Solidarność. Na zadane pytania odpowiedziało Ministerstwo Obrony Narodowej. Ministerstwo poinformowało, że obecność sił zbrojnych Niemiec w Polsce realizowana jest w ramach ochrony węzła logistycznego w Rzeszowie-Jasionka, gdzie przeprowadzane są logistyczne działania wsparcia dla Ukrainy.

Niemcy miały oddelegować do Polski w ramach NATO dwie baterie rakiet przeciwlotniczych Patriot z 21. grupy rakiet przeciwlotniczych Luftwaffe z Sanitz. Do ich obsługi oddelegowano 200 niemieckich żołnierzy. Na prośbę tygodnika o komentarz odpowiedział również Rzecznik Federalnego Urzędy ds. Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Usług Bundeswehry. Stwierdzić on miał, że "na takie działania nie potrzeba specjalnego zezwolenia strony polskiej" - tak można przeczytać na stronie prawicowego tytułu.

Wygląda więc na to, że obecność pojedynczych wozów niemieckiej armii w Polsce jest czymś oczywistym i naturalnym. Mówimy tutaj o obecności aut osobowych, a nie opancerzonych w kolumnach na polskich drogach i w miejscowościach. Żołnierze wojsk sojuszniczych nie są niczym niezwykłym, zwłaszcza po tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą.