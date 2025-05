Nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Miał dużo powodów

Życie to nie GTA. Tutaj po ucieczce nie zniknął nam gwiazdki, a po zatrzymaniu nie wychodzimy chwilę później, po zapłaceniu odpowiedniej kwoty. Nie odrodzimy się również. Jednak co jakiś czas, pojawiają się kierowcy, którzy chcą spróbować swojego szczęścia. Jakiś czas temu był to pewien mężczyzna, który wyzwał na "pojedynek" podlaskich policjantów.

Zignorował polecenia do zatrzymania się

Kierowca Volkswagena zignorował polecenia policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku do zatrzymania się. Co więcej, mężczyzna gwałtownie przyspieszył i doszedł do wniosku, że jest w stanie uciec funkcjonariuszom.

W tym momencie policjanci rozpoczęli pościg. Jednak po przejechaniu kilku kilometrów, kierowca wyłączył światła i wjechał do rowu. Miał chyba nadzieję, że zniknie z pola widzenia funkcjonariuszy, co dałoby mu szansę na ucieczkę. Tak się nie stało.

Trzech ich było, ale jeden mieli cel

We wnętrzu Volkswagena przebywało trzech mężczyzn. Za kierownicą siedział 29-latek. Po przeprowadzeniu badania stanu trzeźwości okazało się, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Na tym jednak nie koniec. Po sprawdzeniu przez funkcjonariuszy 29-latka w bazie danych okazało się, że mężczyzna ma orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Ostatecznie, mężczyzna odpowie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, za złamanie sądowego zakazy oraz ucieczkę przed policją. Grozi mu kra do 5 lat pozbawienia wolności. Należy pamiętać, że samochód i alkohol nie idą w parze. Każdy powinien reagować na takich kierowców, gdyż stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie, ale każdego, kto znajduje się w ich okolicy.

Co więcej, warto pamiętać, że każde niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest przestępstwem. Jeżeli na drodze policjant wyda polecenie do zatrzymania pojazdu poprzez zastosowanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych, należy zwolnić i zatrzymać się. Za niezatrzymanie się i kontynuowanie jazdy grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.