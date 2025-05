Weteran wojenny miał ciekawy pomysł na użycie Tesli. Przejechał po niej czołgiem

Elon Musk w ciągu ostatniej dekady został najbogatszym człowiekiem świata. Pieniądze mu jednak nie wystarczą. Jakiś rok temu zapragnął zawładnąć światem. Zupełnie jak jedna z postaci kreskówki "Pinky i Mózg". Mrzonki? Nie do końca. Bo Musk wiedział, że szansą dla niego jest środowisko Donalda Trumpa.

REKLAMA

Zobacz wideo

98-letni weteran wojny ostrzega. "Faszyzm powraca"

Odkąd Musk poparł Trumpa i wszedł w szeregi jego administracji, stał się specjalistą od wszystkiego. Najlepiej zna się natomiast na polityce europejskiej. Taka sytuacja wielu się nie podoba. Wielu stara się też protestować przeciwko niej. Właśnie do tej grupy przyłączył się Ken Turner, czyli 98-letni weteran II Wojny Światowej.

Turner porównuje działania Muska do faszyzmu. Mężczyzna w nagraniu zamieszczonym w serwisie X opowiada o tym, że jest na tyle stary, że widział narodziny tej ideologii. Wie też, ile zła wyrządziła na świecie. Teraz jednak jej założenia powracają. A Musk wykorzystuje swoją władzę np. do wspierania skrajnej prawicy w Europie. Bohater II Wojny Światowej nie może biernie patrzeć na taką postawę. Skoro miliarder finansuje polityczną działalność zyskami ze sprzedaży samochodów Tesla, to Tesli musiało się oberwać.

Ken Turner na znak protestu zmiażdżył Teslę za pomocą czołgu

Filmik opublikowany przez profil Led By Donkeys w serwisie X z Kenem Turnerem w roli głównej został zatytułowany (w tłumaczeniu) "Zmiażdżyliśmy faszyzm już wcześniej i zmiażdżymy go ponownie". Turner zrozumiał ten tytuł naprawdę dosłownie. Weteran wziął bowiem granatowy Model 3, ustawił sedana na polu, a następnie... przejechał po nim czołgiem M4 Sherman. Warto zwrócić uwagę na fakt, że pojazd miał nawet tablice rejestracyjne z napisem "faszyzm".

Amerykański czołg z czasów II Wojny Światowej był wykorzystywany również przez brytyjską armię. Pojazd waży jakieś 30 ton. Nie ma się zatem co dziwić, że po wyczynie Turnera, z Tesli Model 3 o masie jakiś 1800 kg został jedynie placek. Elektryk został naprawdę zmiażdżony. Co zresztą dało Kenowi nieukrywaną frajdę. Jego uśmiech i radosne pokrzyki widać na jednym z kadrów.