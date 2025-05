Jak możesz przejechać się Teslą w tych polskich miastach? Wystarczy, że do niej wsiądziesz

Sprzedaż Tesli w Polsce w pierwszym kwartale 2025 r. spadła o 29 proc. Prawie jedna trzecia stanowi odczuwalną wartość. Marka postanowiła zatem przygotować atrakcyjne oferty. Jedną z nich jest program "samoobsługowych jazd testowych". Kierowca może po prostu pojeździć Teslą bez obecności sprzedawcy.

Samoobsługowa jazda Teslą Model Y. Wystarczy zarezerwować auto

Samoobsługowe jazdy testowe są dostępne od poniedziałku do soboty w godz. od 10:00 do 18:00, przy czym ostatnia osoba może wsiąść do auta o godz. 17:00. Jak informuje Elektrowóz, samoobsługowa jazda trwa 30 minut. Każdy z uczestników programu rezerwuje sobie jednak godzinny slot. Pozostałe pół godziny być może jest rezerwowane na przygotowanie pojazdu dla kolejnego uczestnika? Tego nie wiem.

Samochody dostępne dla użytkowników są według deklaracji Tesli ustawiane łącznie w dziesięciu lokalizacjach w dziewięciu miastach. Pojazd taki kierujący musi zarezerwować online. Następnie o umówionej godzinie musi pojawić się przy aucie, zdalnie uzyskać dostęp do niego i odbyć jazdę testową. W ramach programu Tesla przygotowała dla kierowców Modele Y w poliftingowej specyfikacji. Nie są dostępne inne pojazdy producenta.

Salony Tesli pojawiają się m.in. w Warszawie (dwie lokalizacje), Szczecinie, Toruniu, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Białymstoku, Lublinie czy Krakowie.

Tesla Model Y 2025 Tomasz Okurowski

Tesla zachęca do zakupu nowego Modelu Y. Ile kosztuje SUV?

Podczas samoobsługowej jazdy testowej kierowca może uzyskać dostęp do nowej Tesli Model Y. Ile trzeba zapłacić za taki pojazd, gdyby jazda testowa wypadła pomyślnie? W chwili obecnej polskie przedstawicielstwa oferują trzy modele. Mowa o wersji:

z napędem RWD za 204 990 zł. Zasięg do 500 km. Przyspieszenie do 100 km/h w 5,9 sekundy.

Long Range z napędem RWD za 219 990 zł. Zasięg do 622 km. Przyspieszenie do 100 km/h w 5,6 sekundy.

Long Range z napędem AWD za 229 990 zł. Zasięg do 586 km. Przyspieszenie do 100 km/h w 4,8 sekundy.

Ciekawostki są takie, że tylko ostatni z modeli jest dostępny praktycznie od ręki. Na dwa tańsze trzeba poczekać do czerwca 2025 r. Poza tym auta są dostępne np. w leasingu z RRSO 2,49 proc. z niskim wykupem końcowym.