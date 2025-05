Na polskiej granicy pojawiły się nowe znaki. To powinno być zabronione

Łysa Polana to osada i duża polana w powiecie tatrzańskim, w gminie Bukowina Tatrzańska, położona na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) i jego słowackiego odpowiednika TANAP, w Dolinie Białki. Znajduje się ona na pograniczu polsko-słowackim, dzieląc się na część polską i słowacką. W obszarze tym znajduje się przejście graniczne drogowe Łysa Polana-Tatranská Javorina. Przejście to jest częścią strefy Schengen, co oznacza, że można je całodobowo przekraczać bez kontroli paszportowych. W tym obszarze kolejnym takim drogowym przejściem granicznym małego ruchu jest Jurgów-Podspády.

Nowe znaki w związku z zagrożeniem pryszczycą

Zmotoryzowani przekraczający przejścia graniczne w Jurgowie i Łysej Polanie mają teraz do czynienia z nowym znakiem, który stanął w tych miejscach. Mowa o zakazie wjazdu, pod którym widnieje tablica informacyjna, że zakaz dotyczy pojazdów przewożących: zwierzęta parzystokopytne i materiał biologiczny tych zwierzą; mięso i produkty mięsne pozyskane od zwierząt parzystokopytnych; mleko i produkty mleczne pozyskane od zwierząt, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego; obornik, słomę i siano. Dodatkowa informacja głosi, że takie transporty prowadzone są do odwołania wyłącznie przez drogowe przejście graniczne w Chyżnem.

Nowe znaki wywołują poruszenie

Tygodnik Podhalański zauważa, że umieszczone na granicy polsko-słowackiej znaki wywołują poruszenie. Kierowcy przekraczający przejścia nie mają szans na przeczytanie treści widniejącej na tablicy informacyjnej. Aby się z nią zapoznać konieczne jest zatrzymanie pojazdu. A jak powszechnie wiadomo, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i płynności ruchu nie powinno się zatrzymywać pojazdów na drodze. Prawo zabrania tego jednak tylko w konkretnych przypadkach.

Jeżdżę często przez granicę w Jurgowie i na Łysej Polanie, i od momentu postawienia tych znaków widziałem już różne sytuacje. Niektóre auta się zatrzymują, kierowcy czytają co jest napisane pod znakiem. Zajmuje to dłuższą chwilę. Zagraniczni turyści w ogóle nie zrozumieją, o co chodzi

- komentuje kierowca z rejonu Bukowiny Tatrzańskiej.

Gdzie zabrania się zatrzymania pojazdu

Prawo zakazuje zatrzymywania pojazdów na drodze tylko w określonych miejscach. Nie wolno tego robić na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania, w tunelach, na mostach i wiaduktach, na jezdni wzdłuż linii ciągłej, na pasie między jezdniami, na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów, na drogach ekspresowych oraz autostradach poza wyznaczonymi parkingami.