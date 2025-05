Jego fascynacja samochodami rozwijała się przez całe jego dzieciństwo, interesowały go na tyle, że w latach 80. studiował projektowanie motoryzacyjne na Uniwersytecie Coventry. Miał 15 lat przerwy w swoich motoryzacyjnych poczynaniach, kiedy zajmował się tworzeniem muzyki w zespole Catherine Wheel. Jeśli się zastanawiacie, czy zbieżność nazwisk z frotmanem Iron Maiden, Brucem Dickinsonem jest przypadkowa, to nie jest. Rob też koncertował na całym świecie, nagrał wiele płyt i świetnie się bawił, ale pasja do motoryzacji nie zgasła. Całe szczęście.

W 1996 roku kupił swoje pierwsze Porsche 911. Egzemplarz był z 1973 roku

Poświęcił dużo czasu i pieniędzy na doprowadzenie go do oryginalnego stanu. Gdy już mu się udało i był wręcz perfekcyjny, Rob Dickinson wiedział, że chce coś zrobić. Zależało mu na tym, żeby go zmodyfikować, sprawić, że będzie "jego". Nie chciał jednak modyfikować dokładnie tego egzemplarza, ponieważ był wyjątkowy. W 2003 roku postanowił sprzedać swój dotychczasowy samochód i zbudować własny. Jego pierwszym projektem było Porsche Rommel 911 z 1969 roku, zostało "reimagined", czyli wymyślone na nowo i znane jest pod nazwą "Brown Bomber". Części w tym samochodzie były wzięte z różnych roczników Porsche. Silnik był z 911 z 1980 roku, hamulce z 911 z 1989 roku, a skrzynia biegów została wzięta z 911 z 1978 roku.

Był to zupełny Frankenstein, ale mój Frankenstein

- stwierdził Rob Dickinson na warsztatach, które zorganizował z firmą La Squadra Grupy Pietrzak.

Jego kariera w restomodach zaczęła się, ponieważ nie chciał sprzedać swojego samochodu

Przez sześć, siedem lat było to jego daily. Jeździł nim po całej Kalifornii, pokazywał się na torach wyścigowych, a także dołączył do klubu Porsche nazywającego się R Gruppe. Szybko wkręcił się w kulturę właścicieli aut tej marki z południowej Kalifornii.

Przez sześć lat jeździłem tym samochodem i odpowiadałem na pytania czy go sprzedam. W pewnym momencie zacząłem odpowiadać "nie sprzedam ci mojego samochodu, ale mogę zbudować coś lepszego"

- powiedział Rob, wspominając swoje początki.

W trakcie budowania swojego "Brown Bombera" uznał, że gdzieś pomiędzy 1964 rokiem, kiedy Porsche 911 miało swój debiut, a 1998, kiedy Porsche zaczęło budować nową wersję 911 z silnikiem chłodzonym cieczą, musi być idealne Porsche. Uznał, że to on może być człowiekiem, który je skonstruuje i zaprezentuje światu.

Tak zaczęła się historia marki Singer, a z nią przyszedł pierwszy restomod - The Classic

Nazwa "Singer" wzięła się z poprzedniego zajęcia Roba. Miała również uhonorować niemieckiego inżyniera samochodowego Norberta Singera, który otrzymał zadanie opracowania Porsche 911 do wyścigów. Singer brzmiało też jak dobra nazwa z uwagi na to, że przywołuje na myśl "muzykę", jaka płynie z silnika Porsche 911.

Było to całkiem aroganckie sądzić, że stworzymy najlepsze Porsche 911 chłodzone powietrzem. Byłem jednak pewien, że moja wizja idealnego Porsche 911, będzie taka sama jak innych.

- przyznał założyciel marki.

Porsche wymarzone na nowo przez Singera Fot. Rut Klingofer

Pierwszy samochód "wymarzony" przez markę Singer, zbudowany został na bazie Porsche 911 typu 964, według niego jednego z najlepszych chłodzonych powietrzem. Jednocześnie był to wyjątkowo zaawansowany model. Skupiono się więc na tym, by docelowo był lżejszy, uwydatnić jego piękno i sprawić, żeby był bardziej zaawansowany technicznie. Classic został zaprezentowany jako najbliższa perfekcji wersja tego modelu. To właśnie dzięki niemu Singer zyskał rozgłos na cały świat. Sprzedano prawie 500 sztuk, a od jakiegoś czasu nie przyjmują już nawet zamówień. Po 10 latach pracy nad Classiciem przyszedł jednak czas na zmiany.

Decyzja co robić dalej należała do oczywistych, nadszedł czas na świętowanie

Rob Dickinson wpadł na pewien pomysł. Co jeśli wzięłoby się najważniejsze elementy Classica, razem z pięknym nadwoziem i zaprojektowało go wraz z firmą Williams Advanced Engineering z Formuły 1? Otóż wiemy to dzięki działaniom firmy Singer. Stworzyli coś niesamowitego. Wynikiem tej współpracy jest DLS (ang. Dynamics and Lightweighting Study). Projekt zaczęli w 2016 roku z zamiarem zbudowania zaledwie 75 sztuk tych samochodów, bardzo małej liczby za bardzo wysoką cenę. Jednak należy wziąć pod uwagę spektakularne technologie prosto z Formuły 1. Ostatni egzemplarz trafił do właściciela parę lat temu.

Kiedy wycisnęli z silnika wolnossącego Hansa Mezgera co się da, chcieli zacząć świętować erę silników turbo. Dla wielu ich uosobieniem jest G-Model 911 typ 930 z dużymi zderzakami, ozdobiony gumą. To była okazja dla Singera, aby na wzorując się na tym samochodzie pokazać światu, że lubią turbodoładowanie i robią kolejny krok w historii 911. Zależało im na stworzeniu samochodu, którym będzie można szybko, bezpiecznie i wygodnie przejechać z jednego kontynentu na drugi. W pewnym sensie Porsche próbowało osiągnąć to samo. Model 911 Turbo to ich flagowy samochód do tej pory.

Kolejny krok w rozwoju Singera, model Classic Turbo, który skradł serca wielu

W 2022 roku zaprezentowali najbardziej zaawansowaną wersję klasycznego modelu Turbo, który tak jak inne został oparty na podwoziu Porsche 964, dzięki czemu ma wszystkie cechy, które tak lubią kolekcjonerzy włącznie ze stylizacją, i połączyli je z silnikiem o mocy 510 KM. Osiągnęli wszystko to, co chciało osiągnąć Porsche z Turbo, a nawet więcej.

Niestrudzone dążenie do doskonałości

- Singer realizuje filozofię wyrażoną właśnie w tym haśle.

Już w 2023 roku zaprezentowano kolejny wymarzony na nowo model, czyli DLS Turbo. W latach 1976-77 Porsche brało udział w wyścigach z 930 Turbo, które nazywało się 934. Samochód ten odniósł ogromny sukces na torach wyścigowych pod koniec lat 70. i 80., a jedną z najbardziej udanych wersji nazywano 934.5. Uznali, że jest to samochód, który chcą i mogą uczcić, wykorzystując całą technologię, którą wykorzystali w zwykłym DLS. DLS Turbo osiąga moc nawet do 750 KM. Ma zostać wyprodukowanych 100 egzemplarzy.

Lata skupiania się na turbo przemijają, a Singer wraca do silników wolnossących

Chcieli uczcić kolejną erę dziedzictwa Porsche, oferując kolejny samochód z silnikiem chłodzonym powietrzem. W latach 80. można było wejść do salonu Porsche takiego jak ten i zamówić nowego 911 "Turbo Look" z muskularnym nadwoziem Turbo, ale z najnowszym, wolnossącym 6-cylindrowym silnikiem Porsche o poj. 3,2 l. Rob Dickinson kocha ten samochód, ponieważ dla niego jest duchowym następcą jego wczesnego sukcesu. Kompaktowy, nie ma spoilerów i drzemie w nim najbardziej zaawansowany silnik chłodzony powietrzem jaki do tej pory stworzyli. Opracowała go firma Cosworth, jeden z najlepszych producentów silników na świecie.

Rozwijają więc model, który nazywa się Carrera Coupe i planują wyprodukować 100 egzemplarzy w przeciągu następnych paru lat. Pierwszy samochód planują dostarczyć w 2028 roku. Pokazali ten samochód w tym roku na Goodwood Festival of Speed. Singer oferuje Carrerę w dwóch różnych wersjach: turystycznej lub z potężniejszym spojlerem, nieco lepszym chłodzeniem i większym tylnym skrzydłem do jazdy na drodze lub torze. Singer Vehicle Design jest niezależną firmą, która w żaden sposób nie jest sponsorowana, powiązana, wspierana przez ani w żaden sposób nie współpracuje z Porsche Cars North America ani Porsche AG.

Wywołał on spore poruszenie w internecie, ale jeśli nie potrafimy wywołać fermentu w internecie, to ponieśliśmy porażkę. Poradziliśmy więc sobie całkiem dobrze

- stwierdził Rob.

Porsche wymarzone na nowo przez Singera Fot. Rut Klingofer

Rob Dickinson w trakcie wizyty w Warszawie odpowiedział również na kilka pytań:

Kiedy zdałeś sobie sprawę z tego, że trzymasz w rękach coś potencjalnie tak wyjątkowego jak Singer? Że może być tak wielkim osiągnięciem?

Cóż przez pierwsze dziesięć lat sprzedaliśmy pięć samochodów i pomyślałem "kur.., sprzedaliśmy pięć samochodów, to musi być to". Potem sprzedaliśmy 15 i pomyślałem "wow, każdy ma Singera każdy chce mieć Singera". A potem mrugnąłem i nagle sprzedałem 50. I oczywiście, sprzedawanie coraz większej liczby aut jest świetne, ale żeby je sprzedać, najpierw trzeba je zbudować. Nikt nie napisał książki o tym, jak zacząć budować i odnawiać samochody na tak wysokim poziomie, jeśli chodzi o jakość. Mnóstwo ludzi modyfikuje samochody, nie jest to nic nowego, ale zrozumienie jak to robić regularnie, niezawodnie i nie zawieść oczekiwań ludzi, którzy dali nam pieniądze, stało się to jednym wielkim "o Boże, co my stworzyliśmy". Potem przyszło więcej zamówień, jeszcze więcej, aż nadchodzi ten moment. Wiesz, jesteś przedsiębiorcą, samolot jedzie po pasie startowym, aby się wznieść, a ty nadal budujesz skrzydła. Mieliśmy pomysł, ale musieliśmy znaleźć sposób, żeby go sensownie wykorzystać, ponieważ oczekiwania co do jakości były bardzo wysokie, a ja nie chciałem wypuścić za drzwi niczego, co nie byłoby, powiedzmy, idealne. Tak bliskie ideału, jak to możliwe.

Z tego co mi wiadomo, pierwszy samochód został sprzedany przez ciebie osobiście, a potem zacząłeś budować sieć partnerów. Będziesz również miał partnera w Polsce, chyba się tego nie spodziewałeś.

Absolutnie i to twoja (Jakuba Pietrzaka z La Squadra - przyp. autora) zasługa, bo zrobiłeś tak wiele, wierzyłeś w nas, chociaż tak naprawdę tego nie widzieliśmy. Byłeś naszą reprezentacją tutaj, chociaż tego nie zauważaliśmy i byłeś tak pełen pasji czarujący. To, co stworzyłeś tutaj przez ostatnie 10-20 lat, jest po prostu niesamowite i myślę, że jest dla nas tak inspirujące. Udało nam się przyciągnąć ludzi, którzy w nas wierzą na całym świecie, nasza reprezentacja w Japonii, Australii, na Bliskim Wschodzie, w Niemczech na całym świecie, gdzie Porsche jest ważne. Mamy wielu przyjaciół w Porsche, którzy wierzą w to, co robimy. Myślę, że rzucamy jasne światło na dziedzictwo Porsche w sposób, w jaki Porsche po prostu nie może tego robić. Mamy nadzieję, że doceniają to, co robimy, ja myślę, że doceniają.

Nasza przygoda trwa, posiadamy wspaniałą reprezentację w odległych zakątkach świata. To moja pierwsza wizyta w Polsce i jestem tutaj z powodu dziwnego niemieckiego samochodu sportowego. Jakie życie jest fantastyczne, dziwne i cudowne. Wczoraj poznałam Horacio Paganiego też z powodu niemieckiego samochodu sportowego. Życie jest cudowne, bo całkowicie nieprzewidywalne.

Jak się czułeś tworząc pierwszy samochód dla klienta?

Byłem przerażony. Naprawdę bardzo przestraszony. Pierwszy samochód kosztował nas milion dolarów, żeby go zbudować, a za wykonaną pracę wziąłem 300 tysięcy. Takim właśnie biznesmenem jestem. Było to bardzo trudne. Kiedyś myślałem, że będziemy tylko firmą zajmującą się designem, a ktoś inni będzie zajmował się budowaniem samochodów.

Czy uważasz, że bycie w zespole miało wpływ na to co robisz teraz? I na to jak to robisz?

Tak. Zajmowanie się tym, co robię teraz, działa na dokładnie takich samych zasadach, co bycie w zespole. Musisz wpaść na pomysł, potem coś zrobić napisać piosenkę albo zbudować samochód, a następnie pojechać w trasę i pokazać to ludziom. Wszystko ma znaczenie.