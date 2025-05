Kto płaci mandat za brak pasów - kierowca czy pasażer? Rozwiewamy wątpliwości

Już od wielu lat obowiązkiem kierowcy i pasażerów jest zapinanie pasów, co wpływa bezpośrednio na zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych. Wystarczy bowiem obejrzeć kilka przykładowych nagrań w sieci, by zweryfikować, co może stać się podczas wypadku, gdy nie są zapięte. Warto mieć na uwadze, że w takim przypadku poduszki powietrzne mogą bardziej zranić, aniżeli ochronić.

Czy kierowca płaci za niezapięte pasy pasażera? Sprawdź, co mówią przepisy

Każdy kierowca, zanim rozpocznie jazdę, powinien upewnić się, że wszystkie osoby obecne w pojeździe mają zapięte pasy. Jeśli sam nie ma zapiętych, naraża się na mandat w wysokości 100 złotych i 5 punktów karnych. Pasażerowie jadący bez pasów również narażają go na mandat w tej samej wysokości. Co ważne, w takim przypadku mandat będzie się należał również pasażerowi. Nie grożą mu jednak punkty karne.

Kto nie ma obowiązku zapinania pasów? Oni nie dostaną mandatu

Przepisy dotyczące kwestii obowiązku zapinania pasów reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym, a dokładnie art. 39 ust. 2. Z obowiązku zwolnieni są:

Osoby posiadające zaświadczenie lekarskie z przeciwwskazaniami do zapinania pasów oraz kobiety w widocznej ciąży;

Taksówkarz, transportujący innych;

Instruktor i egzaminator podczas szkolenia i trwania egzaminu;

Funkcjonariusze, przewożący zatrzymanych;

Zespół medyczny, gdy udziela pierwszej pomocy;

Funkcjonariusze SOP i żołnierze Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania służbowych czynności;

Chorzy, którzy są przewożeni na wózku inwalidzkim lub na noszach;

Konwojenci podczas przewożenia pieniędzy.

