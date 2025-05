Chyba nikogo nie trzeba przekonywać o tym, że Ford ma bogatą historię rajdową. Z dużymi sukcesami na europejskich trasach jeździły m.in. Escorty, a później Focusy. Marka z błękitnym owalem w logo cały czas ma w pamięci rajdowy rodowód. Teraz daje temu wyraz. GT Rally to nowy pakiet dostępny w elektrycznym Mustangu.

Elektryczny SUV w specyfikacji rajdowej. Model GT Rally w salonach

GT Rally w Mustanga Mach-E to nie tylko limitowana plakietka. To też realne zmiany wprowadzone chociażby do stylistyki SUV-a. Te obejmują m.in. przedni zderzak i tylny spojler. Elementem wyposażenia są także specjalne, 19-calowe obręcze w białym kolorze Gloss White. Limitowany Mustang otrzymuje matowy, czarny grill oraz osłony nadkoli w kolorze Carbonized Grey. Na nadwoziu pojawiają się sportowe pasy.

Blok modyfikacji pakietu GT Rally dotyczy również zawieszenia. Inżynierowie zastosowali w tej wersji aktywne resorowanie MagneRide. Zostało ono skalibrowane pod kątem dynamicznej charakterystyki pracy. Oferuje jednocześnie większy prześwit. Ten zwiększył się o 20 mm w stosunku do klasycznej wersji GT.

Oto nowy GT Rally. Dzięki niemu sportowy crossover nie boi się najgorszych dróg Fot. Ford

GT Rally to bogate wyposażenie i 950 Nm momentu obrotowego

Mustanga Mach-E GT Rally posiada standardowo dodatkową osłonę podwozia i silnika elektrycznego z przodu, aluminiowe nakładki na pedały oraz kierownicę z białymi wstawkami, kubełkowe fotele Ford Performance, układ hamulcowy Brembo i system nagłośnienia B&O z 9 głośnikami i subwooferem. A do tego elektryczny SUV może być... żółty. Lakier Grabber Yellow występuje bez dopłaty.

Wyposażenie limitowanego Mustanga jest bogate. Co jednak z możliwościami na drodze? Model korzysta z dwóch silników elektrycznych. Te dają napęd AWD, a do tego 487 koni mechanicznych mocy. Jeszcze bardziej imponujący jest moment obrotowy. Wynosi 950 Nm. Akumulator o pojemności 91 kWh pozwala na pokonanie do 515 km na jednym ładowaniu. Ładowanie zwiększające zasięg o 114 km trwa natomiast tylko 10 minut.

Oto nowy GT Rally. Dzięki niemu sportowy crossover nie boi się najgorszych dróg Fot. Ford

Ile kosztuje Ford Mustanga Mach-E GT Rally?

Ford Mustang Mach-E z pakietem GT Rally jest dostępny w Polsce za co najmniej 321 100 zł. Jak rzadkie będzie to auto? Importer mówi o "limitowanej liczbie egzemplarzy". Nie podaje jednak, ile ta limitowana liczba tak właściwie wynosi. Pewne w tym przypadku jest tylko to, że identycznie jak na każdego innego Mach-E, nabywca w cenie wersji GT Rally dostanie gwarancję i serwis do 8 lat lub 160 tysięcy kilometrów, a także ładowarkę Wallbox 22 kW.