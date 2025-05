Jaką markę premium Polacy wybierają najczęściej? Wyniki sprzedaży nie pozostawiają wątpliwości

Segment motoryzacyjny dzieli się nie tylko na rynek auto osobowych i dostawczych. Linia podziału może zostać również stworzona w oparciu o grupę klientów. Bo auta kupują zarówno firmy, jak i osoby prywatne. Dziś skupimy się na tych drugich. Wiecie jakie modele premium najchętniej wybierają klienci prywatni? Lider jest jeden. I jest nim Lexus.

Zobacz wideo Lexus RZ - poznaliśmy z bliska elektrycznego Lexusa po ważnej modernizacji

Klienci prywatni w segmencie premium kochają Lexusy. 22 proc. udziału w rynku

Od stycznia do kwietnia 2025 r. w Polsce zarejestrowanych zostało dokładnie 6068 samochodów Lexusa. Taki wynik przynosi trzy informacje. Po pierwsze, sprzedaż marki wzrosła o 40 proc. To potężny skok. Po drugie, liczba daje Lexusowi aż 13-proc. udział w rynku premium. Po trzecie, ilość rejestracji sprawia, że japońska marka jest dla klientów indywidualnych wyborem numer 1 w klasie premium w 2025 r. W zawężonym segmencie ma 22,2 proc. udziału.

Jakie modele upodobali sobie klienci trafiający do salonów Lexusa? Skupiają się oczywiście na SUV-ach. Między styczniem a kwietniem 2025 r. wybrali 2900 egzemplarzy. To oznacza wzrost o 97 proc. rok do roku.

Lexus ma dwa hity sprzedaży. To model NX i LBX

Największym hitem sprzedaży Lexusa jest nadal model NX. Auto posiada 20,7 proc. udziału w segmencie D-SUV premium. Numerem dwa w zestawieniu sprzedażowym jest LBX. To miejski crossover napędzany hybrydą, który odniósł potężny sukces. Jest dostępny w Polsce od roku. W tym czasie dosłownie zdominował segment B-SUV Premium. Osiągnął w nim aż 63,8 proc. udziału.

Lexus chwali się także wynikami dwóch kolejnych SUV-ów. Sprzedaż UX-a w 2025 r. sięgnęła 784 sztuk. To daje mu 10,9 proc. udziału w segmencie C-SUV premium. RX do kwietnia osiągnął natomiast sprzedaż szacowaną na 585 sztuk. Dzięki temu zajął 9 proc. segmentu E-SUV premium.