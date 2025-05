Król polskiego rynku jest tylko jeden. Oto samochody, jakie kupowano w kwietniu w Polsce

Kwiecień 2025 roku okazał się rekordowy pod względem liczby rejestracji nowych pojazdów - był to najlepszy pod tym względem kwiecień od 2000 roku! Jak informuje instytut Samar, w naszym kraju zarejestrowano łącznie 46 968 nowych samochodów osobowych, z czego auta premium stanowiły aż 26,4 proc., co jest najwyższym do tej pory zanotowanym wynikiem. Rekordowy udział w rejestracjach miały także samochody elektryczne i chińskie - kolejno 5,4 proc., oraz 6,8 proc. Po które modele sięgano najczęściej?

Najchętniej wybierane samochody w Polsce. Japońska marka nadal ulubienicą

W kwietniu pozycję najchętniej wybieranej przez Polaków marki utrzymała Toyota. Na pierwszym miejscu kwietniowego rankingu uplasowała się Corolla z wynikiem 7496 szt. (spadek rejestracji o 27,95 proc. rok do roku). Na drugim miejscu wylądowała Skoda Octavia, którą zarejestrowano w liczbie 6147 egzemplarzy (-19,49 proc. r/r). Najniższe miejsce podium przypadło Toyocie C-HR - w bazie CEPiK przybyło łącznie 5743 szt. (+18,36 proc. r/r). Kolejne pozycje zajęły Kia Sportage (4594 szt.; +5,90%) oraz Toyota Yaris Cross (4 032 szt.; -29,65% r/r).

Warto również przyjrzeć się podziałowi na samochody zarejestrowane przez firmy i klientów indywidualnych (te pierwsze odpowiadają za większość, bo aż 67,51 proc. wszystkich rejestracji). W przypadku klientów firmowych najczęściej decydowano się wzbogacić floty o Toyotę Corollę (6561 szt), następnie Skodę Octavię (5272 szt.) i, tu pewne zaskoczenie, Volvo XC60 (2962 szt.). Co się tyczy indywidualnych odbiorców, najpopularniejszym wyborem była Toyota C-HR (3 027 szt.), następnie Kia Sportage (2 587 szt.), oraz Toyota Yaris Cross (2 231 szt.). Na czwartym i piątym miejscu uplasowały się Volkswagen T-Roc (1 923 szt.), i Dacia Duster (1 681 szt).

Dotychczasowe rejestracje w 2025 roku

Biorąc pod uwagę dane zbiorcze, począwszy od stycznia do końca kwietnia, największy udział w polskim rynku ma Toyota, której samochody zarejestrowano w liczbie 31 607 (o 13,57 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2024 roku). Udział japońskiej marki w rynku wyniósł 16,72 proc. Na drugiej pozycji znalazła się Skoda z wynikiem 18 564 szt. zarejestrowanych pojazdów (spadek o 7,50 proc. w porównaniu do 2024 roku), co odpowiada 9,82 proc. udziału w rynku. Stawkę zamyka Volkswagen (13 707 szt.; wzrost o 24,61 proc. r/r; udział w rynku na poziomie 7,25 proc). Kolejne miejsce zajęły Kia (10 958 szt., wzrost o 3,36 proc r/r; 5,8 proc. udziału w polskim rynku) oraz Audi (10 543 szt. wzrost o 23,35 proc. r/r; udział w rynku - 5,58 proc.).