Kierowca karetki jest jednym z członków załogi pogotowia ratunkowego. Jego zadaniem jest bezpieczny transport chorych, ale to nie wszystko. W karetce przewożeni są także rekonwalescenci i ranni oraz materiały medyczne do placówek służby zdrowia. Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby móc prowadzić taki pojazd?

Jak zostać kierowcą karetki? Wymagań jest całkiem sporo

Kierowca karetki przede wszystkim powinien posiadać prawo jazdy kategorii B na pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony lub kategorii C dla pojazdów powyżej 3,5 tony. Dodatkowo kandydat do tej pracy powinien mieć ukończone 21 lat i posiadać aktualne badania psychologiczne oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania tego typu pojazdem. To jeszcze nie wszystko.

Wymagane jest co najmniej średnie wykształcenie. Mile widziane są studia z zakresu ratownictwa medyczne, lecz nie jest to warunek przyjęcia do pracy. Najważniejsze jednak jest ukończenie specjalistycznego kursu kierowania pojazdem uprzywilejowanym.

Ile zarabia kierowca karetki? Pensja zależy od kilku czynników

Jak podaje portal znajdzprace.plus, średnie zarobki w tym zawodzie wahają się od 5000 do 7000 zł brutto. Pensja jest jednak uzależniona przede wszystkim od placówki i miasta, a także od doświadczenia kierowcy. Warto także podkreślić, że popularnym rozwiązaniem w branży jest prowadzenie działalności gospodarczej, dzięki czemu kierowcy mogą pracować w kilku podmiotach. Co sądzisz o zarobkach kierowców karetek? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.