Maturzysta w BMW śpieszył się na egzamin. Nie skończyło się dobrze

Matury to bardzo gorący okres w roku. Każdy, kto podchodził do tak ważnego egzaminu dojrzałości, wie, jaki to duży stres. Nic więc dziwnego, że wielu maturzystów spieszy się na takie wydarzenie. Oczywiście nie powinni zapominać o zdrowym rozsądku. Boleśnie przekonał się o tym pewien 19-latek, który nie dojechał na egzamin. Podróż samochodem źle się skończyła dla młodego kierowcy oraz innego uczestnika ruchu drogowego.

Brak ostrożności zaważył na maturze

Młody mężczyzna, wczoraj tj. 7 maja 2025 roku bardzo spieszył się na egzamin maturalny samochodem marki BMW. Okazało się, że pośpiech nie był dobrym doradcą. W szczególności na publicznej drodze.

Ze wstępnych informacji zgromadzonych przez policję wynika, że niestety nie zachował należytej ostrożności i w Józefowicach w woj. mazowieckim zderzył się z innym kierującym samochodem marki BMW. Zdarzenie wyglądało bardzo poważnie.

Nic nikomu się nie stało

Jak podaje policja w Piasecznie, na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Uszkodzone zostały jedynie oba pojazdy niemieckiej marki.

Jak przekazała komenda policji: "Z całą pewnością możemy uznać, że egzamin z przepisów drogowych został niestety oblany." 19-letni kierowca został ukarany sporym mandatem. Do zapłaty jest 1500 zł. A na konto młodego kierującego trafi 10 punktów karnych.

Jak to się mówi: gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Zatem lepiej zdjąć nogę z gazu, lekko się spóźnić i przeżyć niż wrócić do domu w worku i nie mieć całego życia. Na maturze są zawsze drugie terminy.