Chińczycy biją się o nasz rynek. Do Polski wkracza Geely. Oto pierwsze modele samochodów

To już nie są żarty. Jak tak dalej pójdzie to lista chińskich marek obecnych w Polsce będzie dłuższa od tej, na której znajdują się renomowani producenci z Ameryki, Japonii, Korei i Europy. Z miesiąca na miesiąc pojawiają się doniesienia o kolejnych graczach z Chin, którzy wkraczają do naszego kraju. Pora na jednego z potentatów. Dzięki umowie zawartej z Jameel Motors do Polski wkracza Geely. To firma, którą można kojarzyć m.in. ze spektakularnej transakcji przejęcia Volvo czy umowy w sprawie projektu polskiego samochodu elektrycznego Izera. Chińczycy słyną także z porozumień z Renault (wspólne prace nad nowymi silnikami) czy Mercedesem (benzynowy motor w najnowszym Mercedesie CLA produkowany jest przez Geely w Chinach).

Czym Geely chce podbić serca polskich kierowców? Na początek dwa modele samochodów. A właściwie to jeden, ale jakże w dwóch odmiennych wersjach. Na pierwszy ogień trafi jeden z najnowocześniejszych modeli w gamie Geely. To spory kompaktowy SUV EX5, który zadebiutował w Chinach w połowie 2024 r.

Globalny samochód z Chin

Geely EX5 jest przykładem globalnego chińskiego samochodu, gdyż pracowały nad nim ośrodki inżynieryjne nie tylko w Chinach (Szanghaj) ale także we Włoszech (Mediolan), Szwecji (Goteborg) i w Wielkiej Brytanii (Coventry). Efekty prac już widać. W testach zderzeniowych prowadzonych w Europie przez Euro NCAP i w Australii przez ANCAP Safety samochód uzyskał najwyższe noty (pięć gwiazdek) za bezpieczeństwo i układy wspomagające kierowcę.

W pierwszej kolejności zadebiutuje w naszym kraju elektryczne EX5 (ponad 4,6 m długości i rozstaw osi 275 cm). Niestety nie jest jeszcze znana europejska specyfikacja jak i cenniki. W Chinach model dostępny jest z akumulatorem LFP (własna konstrukcja Geely z ogniwami Blade) o pojemności 49 kWh i 60 kWh. Szacowany zasięg według chińskich norm to odpowiednio 440 km i 530 km.

W przypadku cen Geely EX5 można tylko spekulować. Na rynku australijskim auto oferowane jest za na niemal 41 tys. dolarów co w przeliczeniu na złotówki oznacza nieco ponad 100 tys. zł. W Australii podobnie wyceniana jest hybrydowa Toyota RAV4 (na naszym rynku cennik RAV4 zaczyna się od 176 tys. zł) czy elektryczna Omoda E5 (w Polsce od 169 tys. zł). Można zatem oczekiwać, że na Geely EX5 trzeba będzie przygotować ok. 145 – 155 tys. zł.

Będzie hybryda. Możliwe nawet ponad 1100 km zasięgu

Elektryk to nie wszystko. Chińczycy odrobili lekcję i zdają sobie sprawę, że w Europie wciąż jest duże zapotrzebowanie na auta hybrydowe. Stąd decyzja o wprowadzeniu hybrydowej odmiany EX5. To będzie napęd PHEV, który w Chinach znany jest pod nazwą EM-i 2.0. W Chinach konstrukcja bazuje na czterocylindrowym silniku benzynowym 1,5 l o mocy 109 KM oraz baterii o pojemności 19 kWh. Chińczycy obiecują duży zasięg — nawet do 120 km na prądzie. Niewykluczone, że będzie jednak większy, gdyż w czerwcu 2025 r. w wybranych krajach Europy pojawi się inne auto koncernu Geely (Lynk & Co 08) z najnowszym napędem PHEV, w którym zasięg w trybie bezemisyjnym zwiększono aż do 200 km. W praktyce można zatem liczyć na jazdę nawet na dystansie ponad 1100 km (pełny zbiornik paliwa i akumulator naładowany w 100 proc.).

Pierwsze samochody Geely pojawią się w Polsce w drugiej połowie 2025 r. (importer wspomina o trzecim kwartale). Na szczegóły dotyczące sieci dealerskiej, serwisowej, gwarancji oraz cen trzeba będzie jeszcze poczekać. Niewykluczone jednak, że wzorem innej marki (Jameel Motors wprowadza do Polski także samochody chińskiego GAC) firma najpierw skorzysta z salonów w największych polskich aglomeracjach, by następnie sukcesywnie rozszerzać sieć o mniejsze miasta w kraju.