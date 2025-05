W zeszły wtorek, 6 maja, rzeczniczka kandydata popieranego przez PiS Emilia Wierzbicki opublikowała oświadczenie majątkowe z 2025 roku Karola Nawrockiego. Tego samego dnia, kilka godzin wcześniej, opublikowała również to z 2021 roku, z którego możemy dowiedzieć się więcej na temat samochodów, których używa na co dzień.

Oświadczenie pokazuje, że jednym z samochodów był Opel Insignia z 2011 roku

W oświadczeniu z 2021 roku widnieje Opel Insignia z 2011 roku. Najpopularniejsze używane wersje tego modelu kosztują ok. 20-30 tys. złotych. Nie wiemy, jakie dokładnie dane techniczne miał jego Opel, ponieważ te informacje nie są wymagane w oświadczeniu majątkowym. Najdroższa Insignia z 2011 roku w Polsce, która jest na sprzedaż, kosztuje niecałe 60 tys. złotych i jest to najmocniejsza, sportowa wersja OPC z silnikiem 2.8 V6 i mocy 325 KM. Insigni nie znajdziemy jednak w oświadczeniu z 2025 roku.

W najnowszym oświadczeniu nie znajdziemy żadnego samochodu, nawet tego, którym się chwali

Karol Nawrocki na początku stycznia przyjechał na spotkanie z przedsiębiorcami swoją służbową limuzyną - Skodą Superb, należącą do IPN-u. Wywołało to spore zamieszanie i pytania ze strony wyborców, między innymi dlatego, że wynajęcie limuzyny z kierowcą na wolnym rynku wynosi od 2 tys. złotych wzwyż. Funkcja Prezesa IPN-u jest niezależna i apolityczna. Oznacza to, że samochód służbowy nie może być wykorzystywany do działań politycznych, w szczególności takich jak kampania wyborcza. Kandydat tłumaczył, że był wtedy na mieście, załatwiał wiele spraw w Warszawie i zatrzymał się również w miejscu spotkania z przedsiębiorcami. Następnego dnia przyjechał prywatnym samochodem i zapewniał, że na spotkania związane z kampanią wyborczą przyjeżdża czerwonym Twingo. Prezes IPN-u zamienił Insignię na stare Renault produkowane w tej wersji w latach 2007 - 2010 i kosztuje ok. 8 do 10 tys. Oznacza to, że jego wartość może nie przekraczać 10 tysięcy, a co za tym idzie, nie ma wymogu, by wpisać je do oświadczenia majątkowego.

Nie znamy poglądów Karola Nawrockiego na inne tematy związane z motoryzacją

Powierzchownie znamy gust samochodowy kandydata na prezydenta. Nie zdołałam jednak znaleźć żadnych informacji na temat poglądów Prezesa IPN-u na temat Strefy Czystego Transportu, czy też elektromobilności.