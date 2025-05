Nie tylko kierowcy z Ukrainy są w czołówce policyjnych statystyk. Tak jeżdżą obcokrajowcy w Polsce

Przestrzeganie ograniczeń prędkości to nie kwestia wyboru, ale obowiązek każdego kierowcy. Podobnie jak prowadzenie pojazdu w stanie trzeźwości. Okazuje się, że nadmierna prędkość, niedostosowana do warunków oraz jazda po alkoholu, to problemy kierowców z zagranicy poruszających się po polskich drogach.

Wypadki z udziałem cudzoziemców

Z raportu Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, któremu przyjrzała się gazeta "Rzeczpospolita" wynika, że cudzoziemcy za kierownicami pojazdów w 2024 roku byli sprawcami 1179 wypadków, w których zginęło 106 osób, a ponad 1,4 tys. zostało rannych. W porównaniu z 2023 rokiem bilans jest zbliżony - wypadków z winy obcokrajowców było o 8 więcej, a ofiar śmiertelnych o 6 mniej.

Cudzoziemcy najczęściej doprowadzają do wypadków w woj. dolnośląskim, małopolskim i wielkopolskim, a najrzadziej w podlaskim. Przyczyną co trzeciego wypadku z winy kierowców z innych krajów była nadmierna prędkość. Pozostałe były efektem wymuszenia pierwszeństwa i niewłaściwych zachowań wobec pieszych.

Kierowcy z Ukrainy mają najwyższy udział w zdarzeniach

Obcokrajowcy jakich narodowości najczęściej doprowadzają do zdarzeń drogowych? Zgodnie z raportem Komendy Głównej Policji w 2024 r. kierowcy pochodzili najczęściej z Ukrainy (brali udział w ponad 1 tys. zdarzeń), Białorusi (134 wypadków) oraz z Gruzji (66 wypadków). W dalszej kolejności są kierowcy z Niemiec, Uzbekistanu, Azerbejdżanu, Czech, Litwy i Słowacji.

Jazda w stanie nietrzeźwości najczęściej popełnianym przestępstwem

Jak podaje "Rzeczpospolita", ze zgromadzonych przez policję danych statystycznych wynika, że do najczęściej popełnianych przestępstw przez cudzoziemców należą czyny kwalifikowane z art. 178a par. 1 k.k., co oznacza prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, a także przestępstwo z art. 244 k.k., jakim jest naruszenie zakazu sądowego.